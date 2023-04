“Cuando todos los demás andan haciendo un frente para ganarle a Neuquén, para ganarle al Movimiento Popular Neuquino , nuestro único frente es con la gente, con el pueblo de la provincia, porque el 17, 18 o 19 nos vamos a volver a ver, a encontrar; mientras que los que reportan a Buenos Aires van a hacer lo que pasó en la semana: se van a ir corriendo a Buenos Aires, y nosotros lo que necesitamos de Buenos Aires es que no se metan con lo nuestro”, dijo el presidente del MPN.

“No se dejen engañar este domingo, porque cada uno de los otros rinde pleitesía y honores no a la historia, sino a la centralidad y al unitarismo de Buenos Aires; pero Buenos Aires no tiene la culpa, sino los que asentados ahí se creen que son los dueños del país y no construyen ni un solo acuerdo”, subrayó el gobernador.