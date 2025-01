Javier Milei eligió a Santiago Castro Videla como nuevo procurador del Tesoro

El nombre de Rojas había sido descartado en Balcarce 50 por perfil de jurista tradicional y por superar la edad promedio que pretendían para este puesto que requiere de una destacada hiperactividad en la gestión. Sin embargo, según la versión del jurista, fue él quien rechazó el ofrecimiento. "Si bien he declinado por los motivos que le expliqué a él y a Santiago Caputo, estaré siempre dispuesto a colaborar del modo que sea mejor", relató Rojas en Twitter.

Por su parte, Laplacette no pasó el escaneo que le hicieron en la Casa Rosada sobre su curriculum profesional, en el que encontraron su paso por el estudio jurídico Cassagne, que el mileísmo vincula a Mauricio Macri .

Sin embargo, fuentes inobjetables del oficialismo no descartaron ofrecerles lugares en otras áreas claves a los exaspirantes. Como paraguas puede asomarse razia amarilla, si avanza la idea de desplazar a aquellos funcionarios de origen PRO que todavía tienen una línea de comunicación directa con el expresidente. En Balcarce 50 aclaran que no buscan "perseguir" a quienes provienen de otras tradiciones políticas, sino, más bien, a quienes no responden al denominado triangulo de hierro integrado por el mandatario, Caputo y Karina Milei.

¿Quién es Santiago Castro Videla, el elegido por Javier Milei para la Procuración?

Castro Videla tiene 44 años y en 2005 egresó en la carrera de Derecho en la Universidad Austral. Obtuvo un magister en Derecho Administrativo y un diploma en Derecho Constitucional Profundizado, ambos títulos de posgrado en la misma casa de estudios, en 2013 y 2018, respectivamente.

De acuerdo a su curriculum, también obtuvo el Premio al Mejor Trabajo de Investigación durante la Carrera de Grado, también en 2005 y el diploma en Reconocimiento a los Valores Humanos.

En el ámbito de la enseñanza académica, fue asistente de profesores full time de Derecho Constitucional en su carácter de becario de la Universidad Austral, entre el 2000 y 2003; y profesor de Derecho Administrativo con clases en diversos cursos de posgrado de la universidad en la que se egresó como la Maestría en Derecho Administrativo, la Maestría en Derecho y Magistratura Judicial, la Diplomatura en Derecho Constitucional Profundizado, la Diplomatura en Derechos Humanos y el Programa de Agronegocios de la Universidad Austral, entre otros cursos y cátedras.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/rmrojas58/status/1884212382274289977&partner=&hide_thread=false Estoy profundamente agradecido al Presidente @JMilei por el ofrecimiento para ocupar el cargo de Procurador del Tesoro. Es un gran honor. Si bien he declinado por los motivos que le expliqué a él y a Santiago Caputo, estaré siempre dispuesto a colaborar del modo que sea mejor. — ricardo manuel rojas (@rmrojas58) January 28, 2025

Al igual que su mentor Ricardo Rojas, que rechazó el puesto, también escribió artículos sobre regulación económica, derecho administrativo y derecho constitucional, además de dos libros: "La delegación legislativa y el Estado Regulatorio" y "Tratado de la regulación para el abastecimiento. Estudio constitucional sobre los controles de precios y la producción"; ambos en coautoría con Santiago Maqueda Fourcade. También escribió notas periodísticas sobre temas de su especialidad.

En el ámbito privado, integra Bianchi, Galarce & Castro Videla, un estudio que asesora y representa a distintas prestadoras de servicios públicos, como transporte, gas y telecomunicaciones, además de productoras de gas y petróleo, mineras, constructoras, empresas industriales, entidades financieras y entes públicos.

La oficialización que hizo Manuel Adorni

El nombre de Castro Videla había sido adelantado por Letra P y fue confirmado este martes por el vocero presidencial, en la que fue su primera conferencia de prensa de 2025. "En primer lugar, quiero contarles que el Presidente de la Nación ha decidido designar como procurador del Tesoro a Santiago María Castro Videla”, anunció.

Después de describir algunos de sus antecedentes profesionales, el funcionario encargado de la comunicación oficial sostuvo: "Le deseamos todo el éxito en esta nueva función". Luego de dar la noticia y hacer esa breve presentación, Adorni concluyó con una protocolar despedida a Rodolfo Barra: "Agradecemos su aporte y le deseamos lo mejor en sus próximos desafíos profesionales".