Movió la dama

La intendenta de Moreno , Mariel Fernández , inaugurará una sede del espacio Reconquista en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y reforzará su estrategia de expansión política en el territorio bonaerense. El acto se realizará este lunes 16 de marzo a las 18 en un local ubicado en Combate de los Pozos 102.

La dirigente del peronismo bonaerense presentará la nueva casa de “Reconquista, peronismo que vuelve a enamorar”, el espacio que impulsa su construcción política. La actividad reunirá a referentes, militantes y dirigentes provenientes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

La apertura del local en la Ciudad de Buenos Aires forma parte de una estrategia orientada a ampliar el alcance del armado que encabeza Mariel Fernández. El espacio político nació en Moreno, distrito que la dirigente gobierna desde 2019.

Desde su entorno señalaron que la iniciativa busca fortalecer una propuesta basada en el vínculo directo entre el Estado y la comunidad. Ese enfoque, según explicaron, se apoya en la tradición del peronismo territorial y en la participación activa de organizaciones sociales.

El nuevo punto de encuentro también funcionará como ámbito de debate y organización política. Allí se prevé la realización de actividades, reuniones y jornadas destinadas a consolidar la presencia del espacio en la capital del país.

Acto político con dirigentes y militantes del peronismo

El evento incluirá una presentación artística y contará con la participación de dirigentes políticos, referentes sociales y militantes que acompañarán el discurso central de Mariel Fernández.

Durante la actividad, la intendenta expondrá los lineamientos del proyecto que promueve Reconquista y que busca ampliar su presencia en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires.

La apertura de la sede representa un paso más en la construcción política que impulsa la jefa comunal. Con este movimiento, el espacio comenzó a proyectar su identidad más allá de los límites de Moreno.