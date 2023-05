El Evita toca con Todos: acercamiento a CFK, foto con Massa y Scioli en carpeta

De allí, la dirigencia de la organización se fue con la misma sensación que la mayoría de los presentes: Cristina no será candidata a presidenta. No obstante, no descarta –la tropa del Evita– que encabece la boleta de senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. De lo que no tiene duda, no obstante, es de que será ella la arquitecta de la estrategia electoral que defina el futuro del peronismo.