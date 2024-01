Luego de apostar por la ladera de Macri, Paolo Rocca apoyó explícitamente al candidato libertario. Como colofón, Horacio Marín, CEO de la petrolera Tecpetrol (Techint), asumió al frente de YPF. Horacio Rodríguez Chirillo, otro de los comitentes del Libertador (hoy resulta irrisorio, pero Javier Milei designó funcionarios desde lo que dio en llamar OPE: Oficina del Presidente Electo), fue funcionario de Carlos Menem y Fernando De la Rúa. Su colaborador más cercano es Carlos Casares, un ex gerente de Ventas de la misma Tecpetrol que trabajó en el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y fue subsecretario de Hidrocarburos durante la presidencia de Mauricio Macri. Otro ex funcionario macrista, Santiago Bausili, socio de Toto Caputo en la consultora Anker, procesado por negociaciones incompatibles entre su rol de Secretario de finanzas y su largo desempeño como director del Deutsche Bank (Bausili fue uno de los integrantes del equipo que acompañó a Alfonso Prat Gay en la cancelación de la deuda de los fondos buitres encabezados por Paul Singer), está ahora a cargo del Banco Central, secundado por Federico Furiase, otro ex empleado de Anker.

A pesar de apegarse a la letra, en su lectura de las primeras 30 desregulaciones Milei no pudo evitar mencionar a Elon Musk, el sudafricano multimillonario propietario, además de Twiter, de la fabricante aeroespacial SpaceX, de la fabricante de autos eléctricos Tesla y de la firma de Internet satelital Starlink. Esta última fue la mencionada por el presidente. Fue en el punto 28: “Desregulación de los servicios de internet satelital para permitir el ingreso de empresas como Starlink”. Se sabe que Elon Musk, una vez pasado el balotaje, habló por teléfono con el presidente electo. No trascendió esa charla. Más que Starlink, al multimillonario creador de universos (elige un rubro e invierte) le debe interesar el litio para la producción de sus automóviles eléctricos. (Por otro lado, puede que en esa concesión espacial esté la razón de las críticas que empiezan a esbozarse en el Grupo Clarín, cuyo CEO Héctor Magnetto aventura la entrada de la tecnología G5 de la china Huawei). Como a Elon, a Javier Milei lo ilumina la propiedad privada. Entre las tantas paradojas que la retórica libertaria esgrime, hay una insuperable: según una declaración en Twitter de su actual dueño, ser la persona más rica del mundo parece la única forma de asumir el verdadero socialismo.

En junio de 2018, Elon Musk tuiteó: “By the way, I am actually a socialist. Just not the kind that shifts resources from most productive to least productive, pretending to do good, while actually causing harm. True socialism seeks greatest good for all”. (“Por cierto, en realidad soy un socialista. Pero no del tipo que cambia los recursos desde lo más productivos a los menos productivos, pretendiendo hacer el bien mientras en realidad causa daño. El socialismo verdadero busca el mayor bien para todos”).

El cartón se va llenando, pero tal vez lo sintetice mejor la perentoria aparición del recurrente merodeador de crisis Federico Sturzenegger. De saco celeste, destacándose entre todos los ministros, Sturzenegger se asume como el cerebro del megadecreto libertario. Garante del ajuste. Como antecedentes, ostenta la autoría del llamado megacanje del 2001, durante el gobierno de De la Rúa –cuyos resultados los mayores de treinta años recuerdan perfectamente–, y la presidencia del Banco Central durante el gobierno macrista. Después de 30 meses de gestión al frente del Banco, Sturzenegger dejó una inflación acumulada de 95 %, y una devaluación del peso de 175 %.

“Esas ideas que han fracasado en Argentina, son las mismas que han fracasado a lo largo y ancho del planeta”, dijo Milei en su alocución. A esta altura, uno no sabe si la invocación final a las fuerzas del cielo es una estrategia de misticismo religioso o, sencillamente, una expresión genuina. ¿Habrá, como en la fábula bíblica, un traidor en esa mesa? ¿O, al revés, la preeminencia del único invitado a última hora señala que la traición ya es parte del convite?