Maximiliano Pullaro y un aviso a Javier Milei: "No vamos a dejar de reclamar lo que nos corresponde"

Esto no significa que se esté pensando en judicializar los temas, al menos no por ahora según supo Letra P, pero sí el inicio de una presión más fuerte contra la Casa Rosada. "Llamamos a la reflexión al Estado Nacional, a no tomar medidas intempestivas y sin planificar. Acá no se perjudica a un gobernador, el golpe lo sienten los santafesinos. Necesitamos certidumbre y no que todos los días cambien las reglas de juego. Argentina votó un cambio, no seguir como hasta ahora, con las practicas que nos trajeron hasta acá", escribió Puccini.