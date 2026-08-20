La Justicia tumbó la personería del Frente Renovador en Chubut y dejó al massismo afuera del debate provincial

La Justicia de Chubut resolvió quitarle la personería política al Frente Renovador por incumplir con la obligación de realizar elecciones internas. A un año de las elecciones, la decision del Juzgado Federal de Rawson N°1 deja afuera de la discusión provincial al partido de Sergio Massa que supo tener como principal referente a Mariano Arcioni .

La decisión se basó en los plazos previstos por la Ley 23.298 para la renovación de las autoridades partidarias. Según la resolución firmada por el juez federal Hugo Ricardo Sastre , la fuerza política acumulaba más de cuatro años sin celebrar comicios internos. El último proceso partidario se realizó en junio de 2022 y los mandatos de sus autoridades vencieron durante junio de este año.

La Justicia había intimado al Frente Renovador el 30 de junio para que acreditara la realización de elecciones internas, pero el partido no respondió al requerimiento y el fiscal federal Fernando Gélvez se pronunció posteriormente a favor de declarar la caducidad.

La pata chubutense del partido fundado por Massa buscó frenar la medida a través de Vanesa Abril , interventora del Frente Renovador en la provincia. Pidió al juzgado un plazo adicional para presentar un cronograma electoral que permitiera avanzar con la normalización, pero el planteo fue rechazado.

El fallo estableció que una intervención partidaria no libera a una agrupación de la obligación de renovar periódicamente sus autoridades. Además, remarcó que, al momento de dictarse la resolución, el Frente Renovador ni siquiera había presentado una fecha tentativa para la realización de elecciones internas.

Mariano Arcioni, el único gobernador 100% massista

Chubut tiene una importancia particular en la historia del Frente Renovador. El partido fundado por Massa en 2013 empezó a meterse en la provincia de la mano de Mario Das Neves y alcanzó su máximo esplendor con Mariano Arcioni, el único gobernador orgánico que el partido tuvo sus casi 15 años.

Arcioni ocupó la gobernación tras la muerte de Das Neves en 2017 y fue electo en 2019. Esa fue la primera contienda provincial que el massismo ganó con un candidato de su riñón. Esa situación empezó a alimentar la carrera del gobernador y la inserción territorial del sello, que por aquellos años se reconocía en el armado de unidad peronista que por entonces se nombraba Frente de Todos.

Massa todavía no había asumido en el Ministerio de Economía cuando en junio de 2022, el partido logró su personería en la provincia, que puso a disposición de la fórmula integrada por Juan Pablo Luque y Ricardo Sastre. El corolario de la gestión renovadora no fue el mejor, la gestión Arcioni terminó cercada por la crisis y el frente peronista Arriba Chubut perdió las elecciones con la alianza que encabezó Ignacio Torres.

Mariano Arcioni junto con Ignacio Torres.

La crisis política que empujó la derrota se prolongó hasta 2025, Massa quería alinear el partido con la estrategia nacional del peronismo, pero los chubutenses liderados por Alejandro Sandilo se rebelaron y la conducción nacional intervino el distrito para poner al mando a la diputada provincial Vanesa Abril, que acató la directiva de la conducción pero nunca logró ordenar el debate como para lograr convocar a elecciones para elegir nuevas autoridades.

El Frente Renovador se queda afuera de la discusión 2027

La caducidad resuelta por el Juzgado Federal de Rawson N°1 no supone la desaparición del Frente Renovador en la provincia. La agrupación podrá continuar con sus actividades políticas y desarrollar las acciones necesarias para regularizar su situación institucional.

Sin embargo, mientras no recupere su personería política, el partido no podrá presentar candidatos propios. Para volver a contar con esa posibilidad deberá avanzar con el proceso de normalización y cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

La resolución deja así al Frente Renovador sin reconocimiento para competir electoralmente como partido propio en el distrito, aunque conserva la posibilidad de reorganizar su estructura. La recuperación de la personería dependerá del cumplimiento de las exigencias legales y de la renovación interna de sus autoridades.