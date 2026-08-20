Santa Fe: las 10 claves de la reforma electoral que aprobó Diputados

La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó este jueves y giró al Senado la reforma electoral que aglutina normas sobre las PASO, Boleta Única , partidos y Justicia Electoral e introduce cambios de peso para 2027 : voto de lista completa, nuevos pisos, candidaturas a gobernador con múltiples compañeros de fórmula y reglas más estrictas para la campaña.

TEMPORADA DE ROSCA Pullaro logró el apoyo de casi toda la oposición y aprobó su reforma electoral en Diputados

La Boleta Única de Papel seguirá vigente , pero cambiará su diseño en las elecciones generales. Habrá una boleta para el tramo provincial —gobernador y vice más diputados—, otra para senador departamental y otra para el tramo municipal —intendente y concejales—. La principal novedad será un casillero de “voto lista completa” , que permitirá elegir con una sola marca todas las categorías de una misma fuerza dentro de ese tramo. También seguirá siendo posible combinar candidatos de partidos diferentes.

Un candidato a gobernador podrá competir con hasta tres vices. En las PASO, una misma persona podrá integrar hasta tres fórmulas como precandidato a gobernador dentro de una misma agrupación, siempre con distintos compañeros de fórmula. Los votos de esas fórmulas no se acumularán y cada una competirá de manera independiente. El candidato a vice, en cambio, sólo podrá integrar una fórmula.

Reforma electoral en #SantaFe Hubo acuerdo en Unidos: • Cinco boletas en las PASO y tres en las generales • Piso del 4% para el reparto de bancas • Se permitirán listas de concejales sin aspirante a la intendencia y a Diputados sin candidato a la gobernación • Un… https://t.co/XzMVcmceJU pic.twitter.com/XDSfV9Bwyj

Las PASO siguen, pero cambian los pisos. Para llegar a la elección general, una fuerza deberá obtener al menos el 1% del padrón de la categoría en disputa y alguna de sus listas internas alcanzar, como mínimo, el seis por mil. Para diputados y concejales habrá una excepción: podrán pasar aunque no cumplan esos requisitos si el candidato a gobernador o intendente de la fuerza sí supera el umbral.

Las minorías internas podrán entrar por D’Hondt. Una vez superadas las primarias, las listas de diputados y concejales se integrarán mediante el sistema proporcional D’Hondt. Participarán del reparto las nóminas internas que hayan conseguido al menos el 7% de los votos obtenidos por su agrupación política.

Quiénes votan y quiénes pueden ser candidatos

Voto desde los 16 años. El nuevo Código reconoce como electores a argentinos y extranjeros desde los 16 años. Para los extranjeros exige DNI argentino y al menos dos años de residencia permanente y continua en la provincia. Entre los 16 y los 18 años, sin embargo, el voto no será obligatorio, al igual que para los mayores de 70.

Se endurecen las inhabilidades para competir. No podrán ser precandidatos quienes tengan determinadas condenas por delitos dolosos, tributarios o contra el orden constitucional, quienes registren deuda fiscal exigible con sentencia firme ni quienes figuren como deudores alimentarios morosos. Para varias de las inhabilidades penales será suficiente una sentencia condenatoria confirmada por una instancia revisora, aunque queden recursos extraordinarios pendientes.

Habrá mesas dentro de cárceles. La Justicia Electoral deberá confeccionar un padrón especial de personas privadas de libertad que mantengan habilitado el derecho al voto y organizar mesas receptoras dentro de unidades penitenciarias y establecimientos de detención.

Campaña, redes, encuestas y debates

La campaña durará 30 días y la veda alcanza a la pauta digital. La campaña comenzará 30 días antes del comicio y finalizará 48 horas antes. Durante la veda, deberán suspenderse también los anuncios pagos en redes sociales y plataformas digitales. Los posteos orgánicos de personas en cuentas personales seguirán permitidos siempre que no tengan patrocinio económico.

Más límites al uso electoral de la gestión. La publicidad oficial no podrá incluir elementos destinados a captar votos y durante los 15 días previos a la elección estarán prohibidas las inauguraciones de obras, los anuncios de planes y otros actos de gobierno susceptibles de influir en el electorado. También se veta el uso proselitista de cuentas oficiales y sitios institucionales del Estado.

Debates obligatorios y encuestas bajo nuevas reglas. Los sondeos deberán informar quién los realizó y financió, metodología, muestra, preguntas, fechas y margen de error, y no podrán difundirse desde siete días antes del comicio hasta cinco horas después del cierre. El proyecto también convierte los debates electorales en obligatorios y prevé multas, pérdida de publicidad gratuita y hasta suspensión del financiamiento público para quienes incumplan.

La reforma además concentra en un único Código normas hoy dispersas sobre partidos, PASO, Boleta Única, campaña, financiamiento y escrutinio. El nuevo esquema de Justicia Electoral, en cambio, recién entrará en vigencia el 1º de enero de 2028, por lo que las elecciones provinciales de 2027 tendrán un régimen transitorio.