Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
TEMPORADA DE ROSCA

Santa Fe: las 10 claves de la reforma electoral que aprobó Diputados

La nueva norma, que debe ratificar el Senado, introduce cambios de peso para 2027: voto de lista completa, nuevos pisos y PASO de vicegobernadores, entre otros.

Por Letra P | Periodismo Político
Santa Fe: las 10 claves de la reforma electoral que aprobó Diputados

Santa Fe: las 10 claves de la reforma electoral que aprobó Diputados

La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó este jueves y giró al Senado la reforma electoral que aglutina normas sobre las PASO, Boleta Única, partidos y Justicia Electoral e introduce cambios de peso para 2027: voto de lista completa, nuevos pisos, candidaturas a gobernador con múltiples compañeros de fórmula y reglas más estrictas para la campaña.

Notas Relacionadas
Maximiliano Pullaro logró que se apruebe la reforma electoral en Diputados y ahora debe tratarla el Senado.
TEMPORADA DE ROSCA

Pullaro logró el apoyo de casi toda la oposición y aprobó su reforma electoral en Diputados

Una nueva Boleta Única y cambios fuertes en las PASO

La Boleta Única de Papel seguirá vigente, pero cambiará su diseño en las elecciones generales. Habrá una boleta para el tramo provincial —gobernador y vice más diputados—, otra para senador departamental y otra para el tramo municipal —intendente y concejales—. La principal novedad será un casillero de “voto lista completa”, que permitirá elegir con una sola marca todas las categorías de una misma fuerza dentro de ese tramo. También seguirá siendo posible combinar candidatos de partidos diferentes.

Un candidato a gobernador podrá competir con hasta tres vices. En las PASO, una misma persona podrá integrar hasta tres fórmulas como precandidato a gobernador dentro de una misma agrupación, siempre con distintos compañeros de fórmula. Los votos de esas fórmulas no se acumularán y cada una competirá de manera independiente. El candidato a vice, en cambio, sólo podrá integrar una fórmula.

Las PASO siguen, pero cambian los pisos. Para llegar a la elección general, una fuerza deberá obtener al menos el 1% del padrón de la categoría en disputa y alguna de sus listas internas alcanzar, como mínimo, el seis por mil. Para diputados y concejales habrá una excepción: podrán pasar aunque no cumplan esos requisitos si el candidato a gobernador o intendente de la fuerza sí supera el umbral.

Las minorías internas podrán entrar por D’Hondt. Una vez superadas las primarias, las listas de diputados y concejales se integrarán mediante el sistema proporcional D’Hondt. Participarán del reparto las nóminas internas que hayan conseguido al menos el 7% de los votos obtenidos por su agrupación política.

Quiénes votan y quiénes pueden ser candidatos

Voto desde los 16 años. El nuevo Código reconoce como electores a argentinos y extranjeros desde los 16 años. Para los extranjeros exige DNI argentino y al menos dos años de residencia permanente y continua en la provincia. Entre los 16 y los 18 años, sin embargo, el voto no será obligatorio, al igual que para los mayores de 70.

Se endurecen las inhabilidades para competir. No podrán ser precandidatos quienes tengan determinadas condenas por delitos dolosos, tributarios o contra el orden constitucional, quienes registren deuda fiscal exigible con sentencia firme ni quienes figuren como deudores alimentarios morosos. Para varias de las inhabilidades penales será suficiente una sentencia condenatoria confirmada por una instancia revisora, aunque queden recursos extraordinarios pendientes.

Habrá mesas dentro de cárceles. La Justicia Electoral deberá confeccionar un padrón especial de personas privadas de libertad que mantengan habilitado el derecho al voto y organizar mesas receptoras dentro de unidades penitenciarias y establecimientos de detención.

Campaña, redes, encuestas y debates

La campaña durará 30 días y la veda alcanza a la pauta digital. La campaña comenzará 30 días antes del comicio y finalizará 48 horas antes. Durante la veda, deberán suspenderse también los anuncios pagos en redes sociales y plataformas digitales. Los posteos orgánicos de personas en cuentas personales seguirán permitidos siempre que no tengan patrocinio económico.

Más límites al uso electoral de la gestión. La publicidad oficial no podrá incluir elementos destinados a captar votos y durante los 15 días previos a la elección estarán prohibidas las inauguraciones de obras, los anuncios de planes y otros actos de gobierno susceptibles de influir en el electorado. También se veta el uso proselitista de cuentas oficiales y sitios institucionales del Estado.

Debates obligatorios y encuestas bajo nuevas reglas. Los sondeos deberán informar quién los realizó y financió, metodología, muestra, preguntas, fechas y margen de error, y no podrán difundirse desde siete días antes del comicio hasta cinco horas después del cierre. El proyecto también convierte los debates electorales en obligatorios y prevé multas, pérdida de publicidad gratuita y hasta suspensión del financiamiento público para quienes incumplan.

La reforma además concentra en un único Código normas hoy dispersas sobre partidos, PASO, Boleta Única, campaña, financiamiento y escrutinio. El nuevo esquema de Justicia Electoral, en cambio, recién entrará en vigencia el 1º de enero de 2028, por lo que las elecciones provinciales de 2027 tendrán un régimen transitorio.

Temas
Notas Relacionadas
Reforma electoral en Santa Fe: cómo es el proyecto de síntesis que acordó Unidos en la Legislatura
TEMPORADA DE ROSCA

Unidos acordó su proyecto de reforma electoral en Santa Fe: piso del 4% y PASO para la vicegobernación

La propuesta del interbloque oficialista también define que haya sólo tres boletas en las generales y listas para Diputados sin candidaturas a la Casa Gris.
Reforma electoral en Santa Fe: Unidos dejó abierta la discusión por el proyecto de síntesis en la Legislatura
TEMPORADA DE ROSCA

Reforma electoral en Santa Fe: Unidos estira el acuerdo por un proyecto común en la Legislatura

Con la iniciativa del socialismo como base, el interbloque oficialista en Diputados no logra un texto final. Discusión a contrarreloj y escollos internos.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Hugo Passalacqua y Oscar Herrera Ahuad. 
LA PULSEADA EN EL CONGRESO

Passalacqua presentará su bloque con Sáenz y busca nuevos aliados para manejar el cuórum en Diputados

Por  Mauricio Cantando
Javier Milei en el Council of the Americas. 
OPERATIVO REELECCIÓN

Con discurso de puño y letra, volvió el Milei original

Por  Pablo Lapuente
Cumbre federal en La Plata: Axel Kicillof siembra en terreno fértil y suma aliados para 2027
CANDIDATO EN CONSTRUCCIÓN

Encuentro peronista en La Plata: Kicillof siembra en terreno federal y suma aliados de abajo hacia arriba

Por  Macarena Ramírez
Fernando Cerimedo, operador estrella de la campaña 2023 de Javier Milei, ahora detenido en Bolivia bajo cargos gavísimos.
LA PATRIA GRANDE ULTRA

De Bolsonaro y Milei a Rodrigo Paz y la cárcel: el método y los caminos de Cerimedo

Por  Marcelo Falak