Maximiliano Pullaro le bajó línea a todo el gabinete de Unidos a 48 horas de la victoria del 13-A

No fue un simple acto de agradecimiento: fue una señal clara hacia adentro del oficialismo, en un momento donde el éxito electoral puede tentar a más de uno a sacar pecho. “Tenemos que ser más respetuosos, seguir siendo austeros como lo fuimos hasta ahora, trabajar más, llegar más temprano, irnos más tarde”, dijo Pullaro frente a su gabinete.

Festejo, pero medido

Pullaro no escatimó en datos ni en satisfacción por el resultado, pero insistió en que no debe leerse como un cheque en blanco. "Ganamos en 362 localidades sobre 365, ganamos en los 19 departamentos. Claramente, la sociedad vio en la gestión reflejados también los principios que se tenían que materializar en la próxima Constitución. Bajamos los niveles de inseguridad y de violencia. Pudimos reactivar la obra pública. Trabajamos para fortalecer el sistema de salud. Y los chicos empezaron las clases el día que debían, después de 14 años”, sacó pecho. De todos modos, volvió a insistir: “Ganar una elección es coyuntural”. No hubo lugar para euforias, pero sí una clara intención de mantener cohesionado y disciplinado al frente Unidos, en un contexto de expansión territorial, pero con tensiones latentes entre sus partes.