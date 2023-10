Inmerso en su papel de líder político y con un tono que no dejó lugar a dobles interpretaciones, Mauricio Macri espabiló este lunes a los principales dirigentes que integran el partido que fundó hace casi dos décadas al pedir un respaldo contundente para Patricia Bullrich y los demás integrantes de la boleta de Juntos por el Cambio (JxC). Lo hizo a través de una videollamada desde la Universidad de Harvard, en el marco de una nueva reunión del Consejo Nacional del PRO , que si bien fue de carácter institucional devino con la presencia virtual del expresidente en un acto político que buscó mostrar unidad y músculo electoral al día siguiente del debate presidencial y de cara al 22 de octubre.

De ahí que, en otro tramo de su breve discurso, que duró cerca de 15 minutos, ya que alegaron algunos problemas de conexión digital, el egresado del Cardenal Newman haya remarcado con insistencia la necesidad de dejar atrás las diferencias entre sectores enfrentados hasta las primarias, para avanzar de manera conjunta hacia las generales. "No tenemos excusas, tenemos que estar en la calle, escuchando a la gente, porque nos quedan 18 días (de campaña) y debemos dejar absolutamente todo", amplió Macri en este mensaje que tuvo mucho de unidad y de dejar atrás la interna a cielo abierto que tuvieron Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta .

Bullrich en el Belgrano Athletic Club

Al momento de brindar sus palabras, la candidata a presidenta, que habló en el cierre del encuentro cerca de las 18, fue vitoreada por los presentes entre cánticos que alentaban su triunfo en octubre y ante quienes destacó que el proyecto de Juntos por el Cambio representa "austeridad y transparencia", en clara alusión al escándalo bonaerense que involucró al ahora exfuncionario peronista Martín Insaurralde. “A mí me tocó el honor de ser la elegida para llevar adelante la presidencia de la Nación, este un gran honor para mí, pero yo los necesito a todos, no importa en qué lista estuvieron, no importa dónde estuvieron y qué pensaron, hoy el PRO está todo junto y Juntos por el Cambio unido va a poner la presidencia de la nación”, concluyó.