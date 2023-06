"Cambiar reglas faltando cinco minutos, no las cambia aquel que está tranquilo en el camino en el que va, el que se siente tranquilo y seguro", apuntó Macri, quien aseguró estar "triste" por esa discusión dentro de JxC que "no es oportuna". "Nunca he creído en las decisiones improvisadas, menos superficiales o fuera de tiempo: faltan ocho días para el cierre de alianzas", sostuvo.

Macri subrayó que "no hay que hacer las cosas de esta manera" y, al ser consultado sobre las decisiones que tomó Larreta en su campaña y armado electoral, indicó: "No las entiendo. Se lo he dicho a él. Tenemos un compromiso con el cambio profundo, rápido, con coraje o no tiene sentido volver al poder".

"Hay que animarse a romper el statu quo. Todo esto que se está hablando suenan como a un amontonamiento que desperfila a Juntos por el Cambio, la vocación de renovación a ha tenido el PRO", manifestó.

En ese sentido, el expresidente destacó que este tipo de cuestiones deben ser acordadas entre los dos postulantes del PRO: "No se pueden cambiar las reglas de juego unilateralmente. Siempre puede haber propuestas, pero deben ser analizadas, consensuadas".

"Espero que se sienten en una mesa a dialogar y convengan cómo recorremos esta última parte, porque falta muy poco", añadió.

Consultado sobre si se arrepentía de haberse bajado de la precandidatura presidencial, Macri señaló: "No me arrepiento, pero he recibido muchos mensajes de que tendría que haber seguido. Creo más que nunca que este debate, aún con tensiones, tiene que sacarnos del caudillismo".

"No se puede poner en riesgo la coalición de esta manera a ocho días del cierre de alianzas. Había tiempo para hacerlo, pero la improvisación nunca es una buena forma de manejarse", señaló.