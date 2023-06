Morales le recordó a Macri su sociedad con Schiaretti y le pidió "dejar la hipocresía de lado"

Apuntando a Macri, Morales aseguró: "Me alegra que vaya ahora a hacer lo que fuimos todos los candidatos, a apoyar a juez y Marcos Carasso, pero eso no es un obstáculo para que pensemos incorporar una persona racional del peronismo responsable". "No voy a descalificar a Juez, es nuestro candidato, lo escuchamos, ratificamos que el peronismo ha cumplido un ciclo, gobierna hace 24 años. Queremos un cambio y en nuestra opinión esto no lo afecta", dijo respecto al debate interno de la colación en torno a la incorporación de Schiaretti a la estructura nacional de JxC.