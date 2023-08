La decisión de que la foto se produzca finalmente en Córdoba y no en Santa Fe como se decidió en un principio se explica por los números que reciben en Uspallata de la performance del jefe de Gobierno en territorio mediterráneo. "Descontamos todos los días un poco más, hay que reforzar ahí para la estocada final", afirmó uno de los facilitadores de Larreta.

La idea del jefe de Gobierno es demostrar, como contó Letra P , que cuenta con más del 75% de la coalición detrás de su candidatura presidencial. Según su razonamiento, es además una forma de generar "gobernabilidad". Con ese objetivo en mente, los armadores de Larreta se abocaron a tender puentes y evitar herir susceptibilidades para poder contar con todas las figuritas. "La clave era no presionar", le dijo a este portal una fuente al tanto de las negociaciones. De ahí que en el acto el precandidato formulará una nueva propuesta de sus compromisos para todo el país con el mayor tinte federal posible, para generar el mejor marco para la convocatoria.

Los casos de Cornejo y Zdero son los que encierran más particularidades. El mendocino es el principal socio que Bullrich tiene en la UCR. En el seno larretista están convencidos de que el senador y ganador de las PASO en Mendoza podría asistir para la foto junto al actual mandatario de ese distrito, Rodolfo Suárez. "Pueden venir con nosotros y después estar en una con ella", agregó otro de los armadores del jefe de Gobierno al hacer mención a los laderos radicales de la ex ministra de Seguridad.

En el caso del chaqueño Zdero la negociación es directamente con su padrino político, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, con quien el alcalde porteño tiene un principio de acuerdo según el cual el mandatario norteño jugaría subterráneamente a su favor, aunque públicamente se mantendrá neutral hasta las PASO. "Por ahora no irían, pero todavía no está cerrado", adelantó una importante fuente radical.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLetra_P%2Fstatus%2F1687835477913526272&partner=&hide_thread=false #SantaFe Junto a Pullaro, Scaglia y Poletti, Larreta recorrió la peatonal



Durante la mañana, charlaron con vecinos y vecinas que se acercaron



@Gabi_Albanesi pic.twitter.com/RXlxKlXoHp — LETRA P (@Letra_P) August 5, 2023

Valdés, particularmente, está conforme con la equidistancia que lleva adelante y no tiene intenciones de modificarla. "Toda la campaña estuvimos en ese lugar neutro. Además, ese día estamos con los cierres de campaña provinciales", agregó la misma fuente que no cerró la puerta a que se destrabe la negociación sobre la hora.

Larreta, como su mesa chica, tienen la certeza de que el cierre de campaña los encuentra mucho mejor que su rival en la interna cambiemista y quieren aprovechar ese envión para torcerle el brazo a la mayor cantidad de figuras de JxC que puedan. "Nosotros buscamos el voto posible y el imposible, para definir cuanto antes la interna y tener un horizonte mucho mejor de cara a las generales", le dijo a este portal una de las cabezas del equipo del jefe de Gobierno capitalino.

La foto tendrá tres ausentes que el larretismo cuenta en su bagaje federal. Los precandidatos a la gobernación de Buenos Aires, Diego Santilli, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, no serán de la partida porque aún no jugaron su partido. Cerca del Colo coincidieron en que no tenía sentido participar y desvirtuar la imagen. Algo en lo que el diputado está de acuerdo.

“Es una foto nacional. Por eso no va Diego ni tampoco Rogelio. Ellos tienen sus respectivos cierres provinciales”, explicaron cerca del precandidato a gobernador bonaerense.

El tercer ausente sería el diputado de Evolución UCR Rodrigo De Loredo, quien podría oficiar de anfitrión en Córdoba este martes. "Es para los que ganaron", remarcaron en Uspallata para explicar por qué se quedaría afuera. Con todo, algunas voces plantearon sus dudas sobre si es correcto no tener al "dueño de casa" en la imagen con la que Larreta buscará mostrar un respaldo federal en el sprint final de la campaña. Una foto que intenta reforzar la idea de que detrás del precandidato "paloma" hay mucho más que dos votos.