Martín Yeza le contestó a Patricia Bullrich: "Es hasta acá"

La respuesta del guardaespaldas de Macri llegó. “La escuchaba hablar de tibios, de partido chiquito y del aparato. Pero si vos sos ministra nacional...”, dijo Yeza en diálogo con radio Mitre. “Hay una cosa despectiva que no me gusta, me parece que es hasta acá. Hablar es divino, pero lo más importante para los argentinos son los hechos”, aseguró.