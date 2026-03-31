TIERRA DEL FUEGO

Martín Pérez convoca a un foro federal por la soberanía en la previa de la vigilia por Malvinas

Será en Río Grande. Referentes peronistas de todo el país serán de la partida en vísperas del 2 de abril.

Por Letra P | Periodismo Político
Martín Pérez convoca a un foro federal por la soberanía en la previa de la vigilia por Malvinas

Martín Pérez convoca a un foro federal por la soberanía en la previa de la vigilia por Malvinas

El intendente de Río Grande, Martín Pérez, encabezará este martes el Foro por la Soberanía que bajo el título "Defender y proyectar los territorios del futuro" se llevará a cabo en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de la ciudad más poblada de Tierra del Fuego con la participación de figuras del peronismo de todo el país.

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Malvinas, bandera de unidad nacional

El foro que se desarrollará este martes desde las 18 convocó a referentes y militantes políticos, sociales, académicos, sindicales, empresariales y de la comunicación "a pensar y construir una agenda soberana de cara al futuro", según indica la organización.

"La Causa Malvinas es la última bandera de unidad nacional que sigue firme y en ella está en juego el futuro bicontinental de nuestra nación. Necesitamos un análisis real del estado de situación de la ocupación británica, el modo en que se inserta en este nuevo escenario global y las líneas de acción para construir soberanía en el siglo XXI", explicaron.

Movida federal en Tierra del Fuego

El foro tendrá una instancia de diagnóstico, un debate posterior y la elaboración y lectura de un documento de síntesis, tras lo cual Pérez brindará un mensaje de cierre. La introcucción estará a cargo de Juan Rattenbach y Daniel Guzmán.

Dentro del bloque denominado "Defender la soberanía desde los cuatro puntos cardinales", las exposiciones estarán a cargo del senador santafesino Marcelo Lewandowski; el intendente de La Quiaca, Daniel Velázquez; el presidente del Concejo Deliberante de San Rafael (Mendoza), Nahuel Arscone; y el concejal de Río Grande Jonathan Bogado, del partido fueguino Provincia Grande que lidera Martín Pérez.

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En el bloque titulado "Una agenda soberana desde los territorios y las nuevas generaciones" participarán la diputada Natalia Zaracho (Patria Grande), los comunicadores Tomás Trapé y Agustín Chena y las referentes feministas Alejandra Arce y Silvia González.

"La reconstrucción de una agenda soberana debe nacer desde los territorios y las nuevas generaciones. No hay proyecto nacional sin proyectos locales con claridad estratégica y vocación de desarrollo federal. Necesitamos liderazgos políticos con capacidad de gestión de lo concreto, organización de la comunidad y construcción de consensos estratégicos", reafirmaron en la organización del foro.

Martín Pérez mueve

La iniciativa del intendente Pérez tendrá lugar en la víspera de la tradicional vigilia del 2 de abril que desde hace décadas se constituyó en Río Grande´y que, como ocurre habitualmente, congrega a diversas figuras de la política nacional. Este 1 de abril se preveía que viajaran al sur de la Patagonia los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de La Rioja, Ricardo Quintela.

Pérez está transitando su segundo mandato como intendente de Río Grande y su partido, Provincia Grande, ya participó en las elecciones legislativas de 2025. Esa estructura, junto a otros espacios aliados, lo proyectan como candidato a la gobernación en 2027.

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