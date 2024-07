Martín Menem negocia la Defensoría del Pueblo y una embajada para Monzó o Negri

En cualquier caso, los cargos en cuestión no dependen de una decisión de La Libertad Avanza (LLA). El nombramiento en la Defensoría del Pueblo requiere de dos tercios de ambas Cámaras, por lo cual es necesario el respaldo de Unión por la Patria (UP). Está vacante desde 2009 y en 2019 Monzó, antes de dejar su banca como diputado del PRO, hizo un intento por quedarse con el lugar. La negociación con el peronismo no prosperó.