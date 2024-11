Martin Menem confía en seguir como presidente de Diputados con aval de Karina Milei y la anuencia de CFK

CFK tiene la llave de la votación y Menem no la imagina sumándose a una alianza opositora en su contra. El 29 de noviembre de 2023, la entonces titular del Senado anunció en Twitter que Unión por la Patria iba a respaldar a los candidatos de La Libertad Avanza para la presidencia provisional del Senado y de la Cámara de Diputados. Así fue y el oficialismo pudo ocupar esos lugares con figuras propias por una simple razón: sumados, LLA y UP reúnen una mayoría en ambos recintos.

Anoche en la cena de despedida y bienvenida de Senadores y Senadoras dije, parafraseando al Presidente electo: basta con las operaciones de los micrófonos ensobrados en cuanto a que el "kirchnerismo" o "Cristina" –cuando no…– quiere quedarse con las autoridades del Senado.… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 29, 2023

Fuentes cercanas a la vicepresidenta confirmaron a Letra P que no cambió su idea respecto a no sumar opositores en las líneas sucesorias del Congreso, aunque prefiere no volver a postear sobre el tema. De mantenerse en esa posición, Menem tendría la reelección al alcance de sus manos, porque si bien existen en UP grupos alejados de la expresidenta, no han mostrado tener músculo para organizarse y difícilmente lo hagan para una pelea de cargos que no los incluye.