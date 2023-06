Ante la presencia de Juan Schiaretti y toda la primera plana de Hacemos Unidos por Córdoba, Llaryora habló durante casi una hora, desarrolló la estructura principal de su plataforma de campaña, defendió el Modelo de Gestión Córdoba, pidió por Schiaretti para la Presidencia, por Daniel Passerini para “continuar con la trasformación de la Ciudad” y le pegó a las principales figuras de la oposición, a las que acusó de haber dejado “en ruinas” a la capital que le tocó gobernar durante los últimos tres años y medio. “Cuando les tocó gobernar no pudieron, no supieron o no quisieron hacer lo que había que hacer. O a lo mejor no tuvieron la templanza que tuvieron José Manuel De la Sota y Juan Schiaretti, y que voy a tener yo para seguir conduciendo a esta provincia al progreso”, aseguró.