Nuevo código de convivencia

La Legislatura de Córdoba sancionó una ley para controlar cuidacoches y prohibir limpiavidrios callejeros

La normativa busca regular el uso del espacio urbano. Fija sanciones y promueve alternativas laborales con capacitación. La letra chica y el rol municipal.

Por Letra P | Periodismo Político
Juan Manuel Llamosas, presidente provisorio de la Legislatura de Córdoba

Juan Manuel Llamosas, presidente provisorio de la Legislatura de Córdoba

La Legislatura de Córdoba aprobó el pasado miércoles una ley de cuidacoches que reguló la actividad en la vía pública y prohibió a los limpiavidrios. La iniciativa buscó ordenar el espacio urbano, reforzar la seguridad y establecer criterios comunes en toda la provincia.

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La sesión fue encabezada por la vicegobernadora, Myrian Prunotto, junto a las autoridades del recinto Juan Manuel Llamosas y Julieta Rinaldi, quienes participaron del tratamiento del proyecto que modificó el Código de Convivencia Ciudadana.

La normativa introdujo cambios en la Ley 10.326 y estableció que el cuidado de vehículos solo podrá realizarse con habilitación municipal o comunal. De esta manera, cada gobierno local definirá si autoriza o no la actividad dentro de su jurisdicción.

Regulación de cuidacoches en Córdoba

El proyecto se elaboró con aportes de centros vecinales, cooperativas, organizaciones sociales, la Pastoral Social de la Iglesia de Córdoba e intendentes de distintas localidades. Ese esquema permitió contemplar múltiples miradas sobre una problemática extendida.

La ley incluyó un enfoque integral con relevamientos de las personas involucradas y programas de formación. En ese marco, la Universidad Provincial de Córdoba asumió un rol en la capacitación en oficios y en el acompañamiento para la reinserción laboral.

También se creó el Programa Transitorio de Inclusión Sociolaboral de Personas Cuidacoches y Limpiavidrios Urbanos, orientado a articular políticas entre la provincia y los municipios.

Sanciones y control en la vía pública

La normativa fijó sanciones para quienes ejercieron la actividad sin autorización. Entre ellas, contempla hasta seis días de trabajo comunitario, multas de hasta 50 Unidades de Multa o arresto de hasta seis días en casos de cobro indebido por estacionamiento.

Para quienes incumplieron las condiciones con habilitación vigente, se establecieron penalidades de hasta tres días de trabajo comunitario, además de multas o arresto.

legislatura de córdoba naranjitas

En el caso de los limpiavidrios, la ley prohibió la actividad en la vía pública y previó sanciones similares ante su incumplimiento. El Ministerio Público Fiscal quedó a cargo de investigar las infracciones, mientras que la Policía intervino en la constatación de los hechos y en la adopción de medidas urgentes.

Implementación y rol de los municipios

La ley invita a municipios y comunas a informar al Ministerio de Seguridad de Córdoba sobre las personas habilitadas, con el objetivo de facilitar el control y la identificación.

El Gobierno de Córdoba acompañará la implementación con programas de capacitación, inclusión social y abordaje de problemáticas vinculadas a la salud mental y los consumos problemáticos.

La regulación entrará en vigencia a los 30 días de su publicación en el Boletín Oficial y marca un cambio en la gestión del espacio público, con impacto directo en una actividad históricamente informal en la provincia.

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