Martín Llaryora desafió a Javier Milei y Santiago Caputo reaccionó con su guardia digital

Martín Llaryora dijo que no le teme a los trolls de Javier MIlei. La respuesta no tardó en llegar.

Las cuentas vinculadas a la maquinaria comunicacional de Santiago Caputo salieron al cruce de la versión más picante de Llaryora, que ya no oculta su intención de confrontar el modelo de gestión cordobés con el esquema enfocado la macroeconomía y los discursos de odio de La Libertad Avanza . Juega con fuego y parece que no le escapará al desafío en el arranque del año electoral.

Entre los primeros en responder estuvo Gordo Dan , una cuenta de referencia en la galaxia mileísta, que no dudó en ridiculizar el mensaje del gobernador. "Llaryora no entiende la provincia que gobierna ni lo que eligieron sus habitantes, los mejores del país. Llaryora no para de subir impuestos", disparó, adjuntando un ranking de las provincias y su presión a través de Ingresos Brutos .

El mensaje fue amplificado por otras cuentas libertarias, que operan como voceros no oficiales del Presidente. Atendiendo a las lógicas del lenguaje libertario en las redes, el mensaje político de Llaryora no pasó desapercibido para Milei y su tropa en la Casa Rosada .

Llaryora no entiende la provincia que gobierna ni lo que eligieron sus habitantes, los mejores del país. Llaryora no para de subir impuestos, pero eso no lo vas a escuchar en Cadena 3 ($$$). https://t.co/l1AU1Inpwd pic.twitter.com/4ek20jYnph

La red de trolls de Santiago Caputo en acción

Otra cuenta con llegada a la cúpula mileísta, Traductor, también se sumó a la ofensiva contra el cordobesismo. En su mensaje, el gobernador dijo que su gestión ayudó a bajar la inflación. "Totalmente falso. No bajó el gasto Llaryora", replicó la usina libertaria y la ironía siguió en los comentarios: "Imagínate que sos Llaryora y decís: 'No me dan miedo los trolls'. Un cordobés con miedo a una cuenta de X, no me hagas reír".