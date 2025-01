Martín Juez: "Javier Milei se olvida que es el presidente de todos los argentinos"

A diferencia del senador, quien anticipó que no pedirá nada a cambio, el concejal anhela una idea: que en la lista de La Libertad Avanza haya candidatos del juecismo. Pese al ensamble inevitable, no pierde el espíritu crítico.

-Se juega el futuro del país. La gente va a decidir si acompaña o no a este gobierno. Creo que es trascendental. Si lo acompaña masivamente en, por más que no vaya a lograr la mayoría, le va a dar una comodidad al oficialismo nacional para tener que negociar lo menos posible en ambas cámaras.

fassi luis juez.avif Luis Juez anticipó que el Frente Cívico de Córdoba trabajará para Javier Milei en 2025.

-¿Cómo es el debate en un Frente Cívico que camina entre el liderazgo fuerte de Luis Juez y la renovación generacional?

-El debate es de forma. Somos una generación de chicos nacidos en democracia. Somos una generación conciliadora, que trabaja en equipo, que no tiene líderes mesiánicos. La discusión ahora no pasa por los candidatos, sino por quién tiene el mejor equipo para ofrecer a la ciudadanía. Eso es la renovación.

Luis Juez, LLA y las listas

-Apoyaste a Horacio Rodríguez Larreta en 2023. ¿Vas a trabajar para Javier Milei en 2025?

-Vamos a hacer lo que el Frente Cívico decida. Trabajé para la Larreta y después no trabajé para nadie más. La postura va a ser apoyar sin condicionamiento a Milei. Pero sería bueno que hubiera un representante del Frente Cívico en la lista. Si queremos pertenencia e identidad, tenemos buenos compañeros y compañeras que pueden estar a la altura de las circunstancias y que sería más fácil trabajar para esa lista nacional.

martín juez.jpeg Martín Juez, concejal de la ciudad de Córdoba por el Frente Cívico, junto al legislador Walter Nostrala. X Martín Juez

-¿Tiene algún nombre en mente?

-Walter Nostrala (legislador) y Graciela Villata (concejala). Son dos compañeros que podrían, tranquilamente, representar al Frente Cívico en una lista nacional.

El panorama electoral y las críticas a Javier Milei

-¿Esta elección legislativa define el 2027?

-En parte sí, porque si el gobierno tiene un respaldo de la ciudadanía, le va a permitir a Milei llevar a cabo lo que necesita sin tener que negociar con los gobernadores. Igual va a depender mucho de la economía.

-¿Qué críticas le haría a Milei?

-Por momentos, se olvida que es el presidente de todos los argentinos. Debería tener consideraciones, al menos en lo discursivo. Él no gobierna para un sector, gobierna para todos: para los que lo votaron y para los que no lo votaron, para los zurdos, para los de derecha, para los del centro. En segundo lugar, le sugiero que arme más equipos, que es un dirigente político inteligente, pero que no se gobierna solo. Y tercero, le diría que la economía en la Argentina es muy importante, pero no es lo único. Hay un montón de debates y prioridades.

La relación con la UCR de Rodrigo de Loredo

-¿Cómo imagina la evolución de la relación entre el FC y la UCR de Rodrigo de Loredo?

-Vuelvo al mismo concepto: tenemos que armar equipo. En ese marco, tiene que ser la UCR uno de los pilares fundamentales para ofrecerle a los cordobeses un modelo de provincia que queremos.

Rodrigo de loredo juez evento la generacion cordoba.jpg Rodrigo de Loredo y Luis Juez, una relación que choca rumbo a 2027.

-Pero hay dos candidatos: Juez y De Loredo. ¿Cómo se resuelve el conflicto?

-Tenemos que ir con el mejor candidato para encabezar la propuesta. Pero primero tenemos que tener la propuesta y para eso tenemos que trabajar con todos, inclusive con dirigentes del peronismo y de la Libertad de Avanza. Juntos por el Cambio o ex Juntos por el Cambio, como se llame, se han equivocado, ponen primero los nombres antes del programa.

El desafío de repensar la ciudad de Córdoba

-¿Te anotarías para la intendencia en 2027?

-La intendencia tiene que dejar de ser un premio consuelo para los candidatos. Lo fue en 2019 para Llaryora; en 2023 para De Loredo y para Passerini. La ciudad es muy grande y compleja. No me anoto, ni me quito. Yo trabajo. En los últimos años han terminado ganando personas que lo usan como 'un medio para' y no con la idea de gobernar para lograr soluciones para los próximos 20 años.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MartinJuez/status/1868779730281062535&partner=&hide_thread=false El peronismo prefiere reinaugurar plazas o colocar plantas en una avenida antes de solucionar los problemas de fondo

Sin cloacas, cráteres en las calles, sin desagües y un largo etc...

Córdoba necesita soluciones reales. https://t.co/Uqf1BFpyaG — Martin Juez (@MartinJuez) December 16, 2024

-¿Cuál es tu modelo de ciudad?

Córdoba es demasiado grande. Hay que entenderla como una provincia de lo grande que es. Entonces, cada seccional y cada barrio también tiene sus problemas y sus prioridades. Hay que apuntar a la descentralización.

-¿Cómo el modelo del exintendente Rubén Martí?

-Sí, una descentralización de verdad para llevarle la mayor cantidad de soluciones posibles a la gente. Hay que discutir también cómo queremos que crezca Córdoba. Hay que pensar la ciudad con políticas. No importa de qué espacio político provengan.