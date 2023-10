La Justicia Electoral desestimó denuncias libertarias de fraude

Cerimedo no cree que se haya cometido fraude "porque antes de las PASO yo le hice un pedido gigante a la Cámara Nacional Electoral (CNE) y a la Dirección Nacional Electoral y me dieron toda la información". "Si van a hacer fraude tenemos todas las herramientas para detectarlo antes. Hice un pedido y no me pusieron ningún pero, nos dieron toda la información. No sé cómo podrían hacer fraude, tecnológicamente no pueden", concluyó el especialista en Radio Con Vos.