Ciudad de Buenos Aires: Manuel Socías reemplaza a Claudio Presman en el Consejo Económico y Social porteño

El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, aceptó la renuncia de Claudio Damián Presman como presidente del Consejo Económico y Social (CESBA) y designó en su reemplazo a Manuel Salvador Socías, quien asume el cargo a partir del 1° de enero de 2026.

El recambio se formalizó mediante el decreto N.º 506/25, firmado el 30 de diciembre de 2025, y refrendado por el ministro de Desarrollo Económico y el jefe de Gabinete de Ministros. El acto se enmarca en lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad y la Ley 3.317, que faculta al jefe de Gobierno a nombrar al presidente del Consejo como representante del Poder Ejecutivo.

El organismo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, reúne a actores clave de la vida productiva y social de la Ciudad, como sindicatos, cámaras empresarias, colegios profesionales y organizaciones civiles. Su finalidad es asesorar en temas estratégicos y articular consensos sobre políticas públicas de desarrollo.

ck_PE-DEC-AJG-AJG-506-25-7275 (1) Presman deja el cargo tras cinco años Presman, quien fue designado en el cargo en 2020 mediante el decreto 31/20, presentó su renuncia con fecha efectiva el 31 de diciembre de 2025. Durante su gestión, el Consejo promovió instancias de diálogo multisectorial en temas como economía social, empleo, vivienda y desarrollo urbano.

Fuentes del Gobierno destacaron su compromiso institucional y señalaron que su salida responde a decisiones personales, sin conflictos de gestión.

Socías asume con aval legislativo La designación de Socías, que entra en vigor el 1° de enero, queda sujeta a la aceptación de su renuncia previa por parte de la Legislatura porteña, según indica el decreto oficial. Este paso es imprescindible para dar curso al alta definitiva del nuevo funcionario. Socías es un dirigente con experiencia en gestión pública, exlegislador y asesor en políticas de desarrollo. Su llegada al Consejo se da en un contexto en el que la Ciudad busca consolidar consensos con el sector privado y las organizaciones sociales para enfrentar los desafíos económicos y sociales del 2026.

