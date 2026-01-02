LA CIUDAD

Ciudad de Buenos Aires: Manuel Socías reemplaza a Claudio Presman en el Consejo Económico y Social porteño

El alcalde Jorge Macri aceptó la renuncia del saliente y designó a su reemplazante al frente del organismo a partir del 1° de enero de 2026.

Por Letra P | Periodismo Político
Jorge Macri.

El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, aceptó la renuncia de Claudio Damián Presman como presidente del Consejo Económico y Social (CESBA) y designó en su reemplazo a Manuel Salvador Socías, quien asume el cargo a partir del 1° de enero de 2026.

Jorge Macri deberá resolver el dilema sobre qué alianzas hacer para llegar competitivo a 2027. 
¿QUIÉN LE DISCUTE EL 2027 A MILEI?

El desafío de Jorge Macri: gobernar la Ciudad con el PRO diluido y La Libertad Avanza al acecho

Por  Francisco Basualdo

El recambio se formalizó mediante el decreto N.º 506/25, firmado el 30 de diciembre de 2025, y refrendado por el ministro de Desarrollo Económico y el jefe de Gabinete de Ministros. El acto se enmarca en lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad y la Ley 3.317, que faculta al jefe de Gobierno a nombrar al presidente del Consejo como representante del Poder Ejecutivo.

El organismo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, reúne a actores clave de la vida productiva y social de la Ciudad, como sindicatos, cámaras empresarias, colegios profesionales y organizaciones civiles. Su finalidad es asesorar en temas estratégicos y articular consensos sobre políticas públicas de desarrollo.

ck_PE-DEC-AJG-AJG-506-25-7275 (1)

Presman deja el cargo tras cinco años

Presman, quien fue designado en el cargo en 2020 mediante el decreto 31/20, presentó su renuncia con fecha efectiva el 31 de diciembre de 2025. Durante su gestión, el Consejo promovió instancias de diálogo multisectorial en temas como economía social, empleo, vivienda y desarrollo urbano.

Fuentes del Gobierno destacaron su compromiso institucional y señalaron que su salida responde a decisiones personales, sin conflictos de gestión.

Socías asume con aval legislativo

La designación de Socías, que entra en vigor el 1° de enero, queda sujeta a la aceptación de su renuncia previa por parte de la Legislatura porteña, según indica el decreto oficial. Este paso es imprescindible para dar curso al alta definitiva del nuevo funcionario.

Socías es un dirigente con experiencia en gestión pública, exlegislador y asesor en políticas de desarrollo. Su llegada al Consejo se da en un contexto en el que la Ciudad busca consolidar consensos con el sector privado y las organizaciones sociales para enfrentar los desafíos económicos y sociales del 2026.

Javier Milei vigila.
GRAN HERMANO 2026

Estado de excepción

El empoderamiento del aparato de inteligencia pone al Gobierno fuera de la ley. La paradoja libertaria. Las sociedades controladas en el mundo del algoritmo.
Claudia Bracchi
EL REPARTO DEL PODER

Cambios en el gabinete de Kicillof: una histórica a Educación y otra massista en Transporte

Las decisiones del presidente Javier Milei, las reacciones de la oposición y la relación con Estados Unidos. Los anuncios económicos.

Intendentes bonaerenses.
¿QUIÉN LE DISCUTE EL 2027 A MILEI?

Empoderados, los intendentes peronistas buscan su hora en Buenos Aires

Por  Macarena Ramírez
Juan Grabois, la cara radical del peronismo.
LA QUINTA PATA | ¿QUIÉN LE DISCUTE EL 2027 A MILEI?

Grabois presidente, en el espejo de Mamdani

Por  Marcelo Falak
La marcha de la CGT, única expresión de descontento en un diciembre marcado por la reforma laboral de Javier Milei, consagratoria de un modelo sostenido por el ajuste y la represión de la protesta. 
¡QUÉ LINDO ES DAR BUENAS NOTICIAS!

Milei, el fantasma de diciembre y las contradicciones en la era del Gran Ajuste

Por  Marcelo Falak
Jorge Macri deberá resolver el dilema sobre qué alianzas hacer para llegar competitivo a 2027. 
¿QUIÉN LE DISCUTE EL 2027 A MILEI?

El desafío de Jorge Macri: gobernar la Ciudad con el PRO diluido y La Libertad Avanza al acecho

Por  Francisco Basualdo