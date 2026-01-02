Quién es Manuel Socías, nuevo presidente del CESBA

Manuel Socías

Manuel Socías es el nuevo presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA). A través del decreto N.º 506/25, fue designado en reemplazo del radical Claudio Presman.

Licenciado en Ciencia Política y Gobierno por la Universidad Torcuato Di Tella, donde también se desempeñó como docente, fue becario por el Institut National du Service Public de la República Francesa para el seminario de especialización internacional “Urban Management and Sustainable Development”.

Socías fue legislador de la Ciudad de Buenos Aires (2019-2023) por el peronismo. Como presidente de la Comisión de Protección y Uso del Espacio Público, impulsó la agenda de reordenamiento del espacio público tras la pandemia y se abocó a la agenda de la vivienda con una batería de iniciativas entre los que se destacaron el Banco Público de Viviendas y el ambicioso proyecto de reconversión del microcentro porteño para reconvertir oficinas abandonadas en unidades habitacionales de alquiler para la clase media.

ck_PE-DEC-AJG-AJG-506-25-7275 (1) Luego, se desempeñó como director del Instituto de Desafíos Urbanos Futuros (2024-2025), donde generó el Índice de Emancipación (IDE), un indicador que vincula el valor promedio de los alquileres y los salarios de jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires, e impulsó la agenda de Autonomía de las Infancias, mediante acciones como el encuentro internacional Ciudades y Sociedades Sostenibles, organizado en conjunto con la CAF y ONU Hábitat.

Dirigente cercano al referente peronista porteño Juan Manuel Olmos, Socías tiene buenos vínculos con diferentes sectores políticos, producto de su paso por la Legislatura porteña. Además, fue jefe de campaña de Matías Lammens en su postulación para jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2019) y jefe de despacho del legislador Carlos Tomada (2015-2019).

El CESBA es un organismo de participación plural que asesora al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en diversas temáticas de interés social y económico. Integrado por representantes de distintos sectores, como el empresariado, sindicatos, universidades y organizaciones de la sociedad civil, pretende impulsar iniciativas parlamentarias y colaboraciones con el Poder Ejecutivo, a través de la divulgación, investigación y formulación de propuestas concretas.