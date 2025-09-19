Los soldados de Javier Milei: Rozitchner no afloja y el Gordo Dan, muteado, soporta fuego amigo

La distancia entre Javier Milei y Las Fuerzas del Cielo en la calle online se mantiene aún en la hora más crítica del Gobierno por la reacción de los mercados tras el rechazo al veto presidencial en la Cámara de Diputados .

El brazo armado del jefe de Estado reacciona de forma orgánica a la derrota electoral bonaerense y a la "indecisión" de Milei. En paralelo al cambio en el tono del anarcocapitalista, la narrativa digital libertaria también se transformó. Solo mantienen una ferviente defensa del mandatario un puñado de funcionarios y el filósofo Alejandro Rozitchner . Como Letra P , el filósofo estuvo más veces en la Quinta de Olivos en 2024 que el asesor presidencial Santiago Caputo : 36 y 34 visitas, respectivamente.

"Creo que estas 'manifestaciones' y 'victorias' de la oposición van a hacer que LLA gane bien en octubre. No nos comamos el amague, por más ruidoso que sea", pidió Rozitchner este miércoles en Twitter después de que la cámara baja rechazara los vetos a la ley de Financiamiento Universitario y a la Emergencia Pediátrica. "En días como hoy se agiganta Milei", agregó.

Acompañan al filósofo en el tono de la defensa, el director de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira , y el director de Audiovisual en la Vocería Presidencial, Tomás Jurado , desde sus respectivas cuentas de Twitter @jdoedoe101101 y @ElPelucaMilei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jdoedoe101101/status/1967312786515722292&partner=&hide_thread=false Milei es lo más grande que hay en esta tierra. https://t.co/7yfV4dSYGm — Juan Doe (@jdoedoe101101) September 14, 2025

El silencio del Gordo Dan y el fuego amigo

El conductor del canal de streaming Carajo, Gordo Dan, alias Daniel Parisini, centra su interacción digital en compartir publicaciones antikirchneristas o a favor de otros dos líderes de Las Fuerzas del Cielo, el secretario de Culto, Nahuel Sotelo, y el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Agustín Romo. La última defensa ferviente del Presidente que realizó Parisini en su cuenta de Twitter fue antes de las elecciones bonaerenses.

"Jamás hay que soltarle la mano al presidente que destruyó la inflación en la Argentina", había definido Gordo Dan tras la caravana fallida de Milei en Lomas de Zamora y había prometido: "Me mantengo FIRME HASTA EL FINAL y apoyo a mi presidente para que pueda seguir llevando a cabo las reformas transformadoras de la Argentina".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GordoDan_/status/1963366712293654773&partner=&hide_thread=false Podrán gustarte más o menos las listas, podrá gustarte más alguna que otra medida o algún que otro personaje menor adentro del gobierno, pero JAMÁS hay que soltarle la mano al presidente que destruyó la inflación en la Argentina, que bajó la pobreza del 57% al 31% en un año y… pic.twitter.com/33IkJlkYeZ — DAN (@GordoDan_) September 3, 2025

Días más tarde, el Gordo Dan aseguraría en Carajo que su mensaje en contra del presidente de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja, y el ladero político de Karina Milei, Lule Menem, había arribado a destino. "Me consta que el mensaje llegó", había asegurado a la militancia libertaria después de que LLA bonaerense conformara una mesa regional sin Romo ni ningún referente de Las Fuerzas del Cielo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarajoStream/status/1965574961952948303&partner=&hide_thread=false Mensaje a la militancia: pic.twitter.com/QcQ90IS88V — Carajo (@CarajoStream) September 10, 2025

Así mismo, la militancia digital libertaria comenzó a deslizar críticas dirigidas al Gordo Dan y a la agenda de Carajo por falta de contención. "Si en La Misa dejaran de hablar de boludeces que pasan a 10.000 km de distancia y le hablaran a la militancia para calmar las aguas, harían un favor", deslizó la cuenta @Hornerizar, que fue retuiteado por @espartanolibert, y recibió una seguidilla de respuestas que secundaron la propuesta.

"Están más preocupados llorando al boludito de (Charlie) Kirk en vez de levantar la moral de la tropa, difícil así"; "La Trinchera es mejor que La Misa por ese tema"; "Desde el año pasado que digo lo mismo pero los gordos como que no activan la neurona"; "Yo no pido que hablen a la militancia, pido que hablen por la militancia"; "Están en Narnia". En respuestas a tuits de Carajo, al Gordo Dan también le exigen que hable de la responsabilidad de la secretaria general de la Presidencia en la derrota bonaerense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PituCba16/status/1968716748095463717&partner=&hide_thread=false estan mas preocupados llorando al boludito de kirk en vez de levantar la moral de la tropa, dificil asi... — Pitu (@PituCba16) September 18, 2025

La "indecisión" de Javier Milei y los lamentos de Las Fuerzas del Cielo

Una persona que integra las filas de Las Fuerzas del Cielo definió a Letra P que "son momentos de indecisión completa", señaló que "la autocrítica no existió" y apuntó que el Presidente "acciona y no acciona al mismo tiempo".

"No es que el Presidente nos suelta la mano, rectificó a Romo como jefe de bloque, pero no lo pone en la mesa de Buenos Aires y sí pone a (Maximiliano) Bondarenko. No tiene sentido lógico, cero criterio", consideró el militante y reconoció: "Se está yendo todo a la mierda".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maquialifraco/status/1965899840321450323&partner=&hide_thread=false Por si hacía falta confirmar la operación, la confirmó el Presidente de la Nación: pic.twitter.com/SLxCue9Mo4 — Macarena (@maquialifraco) September 10, 2025

El joven aclaró que la tendencia "#MileiEscuchanos" que se viralizó después de las elecciones bonaerenses "fue orgánica, no una bajada de línea". Ninguno de los cuatro líderes de Las Fuerzas del Cielo ni las cuentas atribuidas a Santiago Caputo participaron de dicho clamor.

"Espero que para 2027 se termine todo este quilombo y ya haya lista de unidad, apunto a eso", deslizó y advirtió que "el tema es cómo llegás a 2027". Tras la derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Romo propuso un "un super evento de Las Fuerzas del Cielo" de cara a las elecciones legislativas nacionales. Entre las filas de la agrupación que responde al asesor presidencial aún esperan más detalles.