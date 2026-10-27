Los nombres que Sergio Massa saca a la cancha para pelear en las intendencias del conurbano

Sergio Massa quiere plantar nombres del Frente Renovador en la conversación del peronismo en todos los distritos del conurbano.

Mientras decide sus próximos pasos en la carrera por la presidencia 2027, Sergio Massa mandó a los cuadros del Frente Renovador (FR) salir a caminar todos los distritos del conurbano bonaerense para dar la pelea por las intendencias en una eventual PASO del peronismo o como piezas en una mesa de negociación con Axel Kicillof y La Cámpora .

La lista incluye nombres para todos los distritos de la Primera sección y la Tercera sección electoral, con caras conocidas del massismo (diputados nacionales, ministros y legisladores provinciales) que empezarán en los próximos meses a instalarse como alternativas en el menú de opciones para las elecciones a intendente de 2027, incluso en distritos gobernados por el peronismo.

En el massismo, la mayoría cree que la ley que limita las reelecciones de intendentes no se va a modificar. El FR la impulsó en 2016 y mantiene su rechazo a la reelección indefinida que busca habilitar el gobernador. El espacio gobierna 17 distritos bonaerenses, pero ocho de esos intendentes llegan a 2027 con el mandato cumplido. De ahí la estrategia doble que empezó a desplegar Massa: retener los municipios propios y avanzar sobre los ajenos, para llegar a una eventual PASO con la mayor cantidad de territorio posible, una carta de negociación frente a Kicillof y al kirchnerismo. “Vamos a jugar”, le repite Massa a los suyos.

La lista del conurbano es larga e incluye nombres conocidos del massismo. En Morón , el FR va con Martín Marinucci , ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires. Ya lo intentó en 2015, cuando quedó tercero, y confirmó que trabajará para ser candidato en 2027: “Yo empiezo a construir esta alternativa dentro de nuestro espacio”. La interna entre el intendente Lucas Ghi , que no puede volver a presentarse, y su exjefe político Martín Sabbatella le abre una ventana que el massismo no piensa desaprovechar.

Massa también alienta a dos legisladoras del massismo a competir en sus distritos: la diputada nacional Marina Salzmann ya camina Marcos Paz como candidata. La diputada provincial Sofía Vanelli , muy cercana a Malena Galmarini , es la apuesta para Vicente López .

Qué estuvo haciendo Massa este tiempo?

Apostando a la renovación generacional



Aguante la juventud que se compromete y trabaja en construir un país donde entren los proyectos y los sueños de cada argentino pic.twitter.com/Ex7sByvQVC — Marina Salzmann (@marinadorotea) September 20, 2026

En Lanús, el elegido es Nicolás Russo, expresidente del Club Lanús y actual presidente del Concejo Deliberante. En Esteban Echeverría, el massismo apuesta por Walter Martello, defensor adjunto general de la Defensoría del Pueblo bonaerense. Martello fue diputado provincial, asesor de Massa y, en 2022, interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). El intendente Fernando Gray gobierna el distrito desde 2007 y no puede volver a presentarse.

Primera sección, de punta a punta

En Cañuelas, la apuesta es la diputada provincial Ayelén Rasquetti, que revalidó su banca en 2025 y fue concejala del distrito. En septiembre definió a Massa como el “candidato natural del peronismo” para 2027.

Sergio Massa con intendentes y legisladores del peronismo que quieren suceder a Axel Kicillof

El resto de la Primera sección tiene nombres para todos los distritos. En San Martín, el secretario municipal de Espacio Público, Juan Eslaiman. En Tres de Febrero, el concejal Diego Achilli. En Escobar, donde el intendente Ariel Sujarchuk no puede repetir, Luis Carranza. En Tigre, donde el intendente Julio Zamora tampoco puede volver a presentarse, el economista Sebastián Rovira, que encabezó la lista de Fuerza Patria en las últimas legislativas.

Tercera sección: los pesos pesados

En San Fernando, distrito gobernado por el massismo, intentarán un traspaso: la elegida es Eva Andreotti, secretaria de Desarrollo Social y hermana del intendente Juan Andreotti, que también llega al límite de su mandato. Completan el mapa Raúl Díaz en Merlo, Damián Contreras en Moreno, Romina Maslovski en General Rodríguez, Federico Guibaud en Luján y Carlos Acuña en Ituzaingó.

En momentos donde todo se ve gris, se necesita de más grandeza que nunca para sentar los valores sobre los cuales queremos vivir en comunidad, que nos permitan construir una unidad amplia con todos los que amamos este país.#Lealtad #DiaDeLaLealtad #17DeOctubre pic.twitter.com/2wM2lrYMdk — Juan Andreotti (@andreottijuan) October 17, 2026

En la Tercera sección, el massismo apuesta por Mónica Litza en Avellaneda, Ángel Celi en Berisso, Ramiro Trezza en Lomas de Zamora, Mario Serrano en Almirante Brown y Roberto Anauati en Ezeiza. Son distritos de mucho peso gobernados por el peronismo donde los intendentes actuales buscarán la reelección o ya tienen preparado un heredero. Pero el massismo quiere empezar a mover nombres propios para instalarlos de cara a una negociación.

La incógnita San Isidro

En San Vicente, el nombre es el del diputado provincial Roberto Vázquez. En Presidente Perón, donde la intendenta Blanca Cantero no puede reelegir, aparece Juan Acuña. Guillermo Poletti es la carta en Florencio Varela y Daniel Caraballo en Brandsen.

San Isidro es un caso particular, un distrito que el peronismo nunca gobernó. El massismo tiene peso con el apellido Galmarini: el diputado nacional Sebastián Galmarini, cuñado de Massa. Pero la idea es plantar un candidato propio de cara a una eventual interna con el kirchnerismo y el kicillofismo. Algunos en el FR se entusiasman con el nombre de la periodista Candelaria de la Sota. Sin embargo, la hija del exgobernador cordobés José Manuel de la Sota, que reconoce que no descarta ser candidata, puede jugar también eventualmente en la Ciudad de Buenos Aires o en algún otro esquema de la Primera sección.