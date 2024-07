Los gastos de la peregrinación del secretario de Culto de Javier Milei por el exterior

El funcionario, tal como confirman los gastos de sus viajes que fueron informados a partir de un pedido de acceso a la información realizado por Letra P , no viajó en el avión presidencial ARG 01 con la comitiva argentina, sino que Cancillería abonó sus pasajes. El documento GDE en respuesta al requerimiento periodístico lleva la firma electrónica del secretario de Culto.

A este viaje se le sumó, días después, el faltazo del funcionario al tedeum del 25 de mayo, el evento eclesiástico más importante del año para todo Ejecutivo. Su entorno lo atribuyó a "cuestiones personales", pero su ausencia en la catedral metropolitana cimentó las versiones. El día anterior tuvo una actividad en Chile.

La agenda de Francisco Sánchez en Madrid

En la capital española, el secretario tuvo actividades del 17 al 20 de mayo. El mismo día que llegó, se reunió con Miklós Szánthó de la Fundación Húngara FIDES, en el “Centro de Derechos Fundamentales” de Madrid. "Hace 100 años, eran los bolcheviques; ahora se hacen llamar woke", afirmó el húngaro.

Al día siguiente, Sánchez participó del Panel “Voces de Libertad” en el Festival VIVA24, donde llamó a “recuperar los valores tradicionales que desde 1492 en adelante España le regaló al mundo". El 19 acompañó a Milei en ese mismo lugar y almorzó con autoridades de la fundación organizadora del evento.

También se reunió con otro participante de VIVA24, Amichai Chikli, ministro Israelí de Asuntos de la Diáspora; y con Lola Velarde, de la ONG “Political Network for Values” y autora del libro "La familia, corazón de la ecología humana" en el cual sentencia que el feminismo fue influenciado por el marxismo para "abolir la familia" por considerarla "una estructura opresora de la mujer". Y asistió a un evento de “Parlamento & Fe”. El 21 no agendó ningún actividad.

Los otros viajes del funcionario

El primer destino de Sánchez fue Roma, Italia, donde estuvo entre el 7 y el 14 de febrero: acompañó a la delegación encabezada por Milei que participó de la canonización de Mama Antula y mantuvo una audiencia con el papa Francisco. El funcionario, en este caso, no reportó gastos aéreos, pero sí viáticos por $919.027 y otros $208.081 de "gastos terminales".

Entre el 13 y el 14 de marzo fue a Tucumán para el "Encuentro de mujeres de fe, un espacio para el diálogo". A los $ 149.099 por los boletos de Aerolíneas, se sumaron $79.185 de viáticos. Además, se reunió con el gobernador Osvaldo Jaldo, hizo una visita guiada en la Casa Histórica de Tucumán, luego fue recibido por el arzobispo Carlos Sánchez. Lugar: Arzobispado Avd. Sarmiento 895.

Un mes después, en abril, estuvo tres días en Catamarca. Como parte de su agenda, en la respuesta oficial sólo consignó: "Reuniones protocolares con dignatarios religiosos". A los $158.370 de viáticos se sumaron los pasajes por $253.635.

En mayo viajó a Bakú, Azerbaiyán, para participar del 6º Foro mundial de diálogo intercultural. Si bien el evento duró 4 días, los cuales Sánchez consignó su agenda diaria, se quedó ocho días con viáticos por 4.028 euros. El costo de los pasajes corrieron a cargo de la organización que lo invitó.

El quinto viaje del secretario fue a la ciudad chilena de Concepción para la “entrega de un manto donado por la Parroquia del Santuario de Luján a la Parroquia del Sagrario de Concepción”, realizado el 24 de mayo, además de "otras reuniones protocolares" que no fueron detalladas.

"Inicialmente, la misión era de cuatro días y medio, pero por problemas climáticos el Secretario pudo desplazarse dos días y medio", se aclara en la respuesta al pedido de acceso a la información. Con viáticos diarios de u$s 434, a Sánchez se le dieron u$s 1.953, pero terminó devolviendo u$s 868. "El Secretario se desplazó en automóvil, por lo que se está solicitando el reintegro de los gastos de combustible y peajes", se agregó.