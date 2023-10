No me pidas que no vuelva a intentar / que Santoro llegue al ballotage / no quiero gobernando / a un DJ fracasado / y no tengo planeado / bancar los negociados / No me pidas que no vuelva a intentar / que Santoro gane en esta ciudad. A las 19.20 de este miércoles, con su capa animal print, con paso canchero de boxeador seguro de su pegada, el toro de Leandro Santoro subió al escenario 360 (tan PRO) del Luna Park y cantó el rap de la esperanza. Después hablaría el candidato a jefe de Gobierno porteño, pero el personaje ya se lo había comido. "Leandro es un creativo en busca de soluciones", lo elogiaría un rato más tarde Sergio Massa, en el cierre del acto de Unión por la Patria. Cierto, pero mandan las urnas: el domingo a la noche, el escrutinio provisorio convertirá al amigo de Alberto Fernández en héroe y en un genio del marketing político o en un payaso triste.