Guillermo de Rivas achicó un 30% su gabinete en Río Cuarto: quiénes ganaron y quiénes perdieron

El intendente cordobesista Guillermo De Rivas eliminará tres de cada diez cargos en la planta política del gobierno de Río Cuarto , en el marco de una reestructuración de su equipo, para empoderar a los propios y enfrentar la crisis económica de la que no escapa la ciudad del sur de Córdoba .

La medida contempla una reducción del 30% en el gabinete, junto con una reorganización de la estructura del Poder Ejecutivo local, que pasará de diez a siete secretarías. Por el momento, no se informaron bajas en la nómina de personal.

El marco general en el que inscribieron las medidas de austeridad no es ajeno a casi nadie: una brusca caída de la coparticipación y de la recaudación propia, especialmente en comercio e industria, el tributo que más aporta a las arcas de Río Cuarto.

Sin embargo, la novedad es que solo durante el primer trimestre de este año el municipio perdió $3.000 millones en comparación con el mismo período de 2025. Eso fue lo que expuso el intendente para defender los cambios en el organigrama del poder local, cuando actualizó los datos de recaudación que publicó recientemente la Secretaría de Economía local.

Hay otra clave para entender esta señal de austeridad: parece orientada a recomponer el vínculo con la ciudadanía, en un contexto social explotado, donde un amplio sector de los riocuartenses no pueden llegar a fin de mes, cubrir los gastos mínimos de alimentación o garantizarse su propia cobertura de salud.

Durante 2025 y 2026, el municipio se fijó la política de arreglarse con la recaudación propia y reducir la dependencia de los fondos provinciales y nacionales, pero lo hicieron con una suba de tributos muy por encima de la inflación. Esos "tarifazos", en medio de la crisis, dispararon un fuerte malestar entre los contribuyentes.

GDR anuncia el recorte del gabinete Guillermo de Rivas anuncia en Río Cuarto que reestructura su gabinete

Por otro lado, después de las elecciones legislativas de octubre pasado, hubo una ola de achique de estructuras gubernamentales y rebaja de impuestos en Córdoba. Las ejecutaron referencias como el gobernador Martín Llaryora y intendentes peronistas como Daniel Passerini (Córdoba), Eduardo Accastello (Villa María), Damián Bernarte (San Francisco), entre otras autoridades municipales.

En ese cuadro de situación donde la política se ajustaba el cinturón, la capital alterna de Córdoba había quedado a contramano, y dentro de la gestión local entendían que era necesario dar una señal de austeridad.

La señal de ajuste de Guillermo De Rivas

Eso es lo que hizo De Rivas. Ahora, su administración funcionará con tres secretarías menos. Se van Desarrollo Económico, que hasta el anuncio conduce el empresario del sector aeroespacial Esteban Carranza; Trabajo y Empleo, que comandaba el sindicalista panadero Ariel Peralta; y Deporte y Turismo de Araceli Isla, que ocupaba el cargo desde la gestión de Juan Manuel Llamosas.

Con los anuncios realizados, el lado de los perdedores parece heterogéneo. Esteban Carranza era un outsider de la política hasta que fue designado por el propio De Rivas, al comienzo de su mandato, pero Isla representa el caso opuesto, porque llegó a ese cargo de la mano de Llamosas cuando era intendente y perduró allí hasta hoy. Peralta encarna la alianza del actual gobierno local con la Regional Río Cuarto de la CGT.

Otro de los nombres propios que bajan de rango es el de Georgina Loser, que integra el Ejecutivo local desde la época llamosista y que dejará su cargo como secretaria de Desarrollo Humano y quedará por debajo del empoderado Gregorio Oberti.

La misma suerte que ella correrán el resto de los titulares de las carteras que bajan de jerarquía. Algunos podrían incluso ser reubicados en algunas de las fundaciones satelitales del gobierno de Río Cuarto.

El hombre fuerte va a Obras Sanitarias de Río Cuarto

Un caso particular es el de Gastón Maldonado, uno de los secretarios más poderosos del Ejecutivo actual, que interviene en seguridad, transporte, tránsito, control y comunicación, pero dejará su cargo al frente de prevención y convivencia para asumir pronto como presidente del Ente Municipal de Obras Sanitarias (Emos).

Ocupará la silla que dejó vacante José Luis Osés, con el desafío de reencauzar la conducción de un organismo clave en materia de servicios y de recaudación. No obstante, en vista de las amplias facultades y responsabilidades que tiene, todo indica que pasaría a tener una cuota de poder más limitado.

el-gabinete-guillermo-rivas VIejo El gabinete inicial de Guillermo De Rivas para gobernar Río Cuarto, al asumir como Intendente en 2024.

Maldonado es otro de los nombres que venían de la época de Llamosas, y luego fue uno de los impulsores de De Rivas en su carrera a la intendencia. Se las arregló para trascender cargos y gestiones y se cargó varias de las responsabilidades más pesadas del Ejecutivo.

Lo sucederá Rafael Filippa, un radical que ya forma parte de su equipo, y que se incorporó al gobierno local en 2024.

Los ganadores del gabinete de Río Cuarto

Pero la reestructuración también dejó ganadores. La principal apuesta del jefe del gobierno local es Gregorio Oberti, un joven funcionario a cargo del área social y que, una vez se consoliden los cambios anunciados, tendrá a su cargo la nueva Secretaría de Desarrollo Comunitario.

Se podría decir que lleva la política en la sangre, tomando en cuenta que Julián Oberti, su padre, es director del Centro Cívico y aliado incondicional de Llamosas. Sin embargo, en la Municipalidad aclaran que Gregorio es “100% derrivista”.

Oberti tendrá que encauzar la creciente presión de la demanda social, en un contexto donde el estado local quedó como la última red de contención frente a la indigencia, la pobreza y el desempleo que genera el modelo económico. Absorberá además la Subsecretaría de Salud, otra área de altísima demanda en la era del ajuste perpetuo de Javier Milei.

La otra apuesta fuerte de Guillermo De Rivas

Oberti no está solo en el bando de los empoderados. Federico García, subsecretario de desarrollo económico, es el segundo gran ganador en la reestructuración y se convertirá en el secretario de desarrollo y promoción local.

Outsider de la política, García es una de las incorporaciones que hizo el actual Intendente a la función pública. Identificado como dirigente del Automóvil Club Río Cuarto, García sigue estando bajo la órbita de Esteban Carranza, pero le espera un desafío grande cuando su nueva cartera acumule desarrollo económico, trabajo y turismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/guillederivas/status/2044807868843520397&partner=&hide_thread=false En el marco de una política de ordenamiento, eficiencia administrativa y optimización de los recursos públicos, pusimos en marcha la reestructuración del Gabinete Municipal. https://t.co/R0ft0wccrT — Guillermo De Rivas (@guillederivas) April 16, 2026

Con todo, no fueron pocos quienes marcaron que los cambios dejarán al gabinete municipal con una ínfima representación de género, ya que solo habrá una mujer secretaría, Karin Bogni, entre seis varones.

El trasfondo de la caída de la coparticipación

“Es una señal a la ciudadanía, en medio de la caída de la coparticipación y de la recaudación por comercio e industria. En este contexto, el Estado tiene que hacer un mayor esfuerzo que los ciudadanos. No podemos vivir en un cumple”, explicó un funcionario que sigue firme en el equipo de De Rivas.

Al interior de la gestión, intentan potenciar el mensaje. Ponen de relieve un dato que durante la conferencia de prensa quedó un tanto replegado, y aseguran que el alcance de la reestructuración será mayor al que reflejaron los primeros titulares.

Sostienen que acotaron el ajuste al ámbito de las secretarías y subsecretarías, pero que la racionalización no se detiene en esa esfera, sino que alcanzará al 30% de la planta política tomada en su conjunto. Eso incluye también a los subsecretarios y coordinadores de áreas, aunque todavía no hay precisiones en tal sentido y se esperan novedades los próximos días.