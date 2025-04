Libragate: la oposición dura impugnó la composición de la comisión investigadora y evalúa pedir otra sesión

Facundo Manes, con sus pares Pablo Juliano y Jorge Rizzotti (DPS). Mira Germán Martínez (UP). Referentes de la oposición.

Como explicó Letra P , el reclamo se basa en que la dupla de miembros de la comisión elegida por Innovación Federal (partidos provinciales), Yolanda Vega y Agustín Domingo , no fue presentada el viernes 11, como exige la resolución. "Sólo las personas que hayan sido propuestas hasta ese día pueden ser incluidas en la integración de la comisión", señalaron en una nota enviada a Menem este lunes, firmada por miembros de UP, DPS y la izquierda.

El oficialismo está dispuesto a dar la discusión: sostiene que IF reservó los lugares el viernes y que si, como propone la alianza opositora, no le permiten a ese bloque participar, no estarían cumpliendo con otro artículo de la resolución que define como distribuir las vocalías de la comisión.