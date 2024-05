Ley ómnibus y reforma fiscal: Javier Milei acepta más cambios y espera un gesto de Martín Lousteau

En este mes, el oficialismo no consiguió dictaminar porque no tuvo al menos seis firmas, las de los radicales Lousteau, Maximiliano Abad y Pablo Blanco ; la legisladora del PRO Guadalupe Tagliaferri , Edgardo Kueider (Unidad Federal) y José María Carambia (Santa Cruz).

La neuquina Lucila Crexell figuraba a favor en los conteos oficiales, por el acuerdo con la Casa Rosada de su gobernador, Rolando Figueroa , pero este fin de semana apagó el teléfono. El Gobierno trato de buscar firmas en disidencia y debatir modificaciones en el recinto. Tampoco tuvo aliados para esa jugada y no tuvo otra opción que negociar correcciones.

Los retoques al paquete fiscal contienen modificaciones al blanqueo pedidas por Lousteau, para no beneficiar a hermanos, impedir a los beneficiarios acceder a otro plan de regularización hasta 2038 y obligarlos a pagar un 20% el impuesto a los bienes personales.

Hay un plan de fomento a pymes y se establece que en la reglamentación se deberán contemplar instrumentos financieros para integrar la financiación de obras públicas, paralizadas por el Gobierno.

También se sostiene el monotributo social y deducciones al Impuesto a las Ganancias. Se mantiene la baja de alícuotas de ese impuesto, resistida por los gobernadores patagónicos. El Gobierno se resignó a que el tema sea definido en el recinto.

¿Están las firmas?

Con las nuevas versiones, el oficialismo confía en tener las firmas de Blanco, Abad, Tagliaferri y Kueider, además del dictamen de minoría de Lousteau, que puede resultar decisivo.

Según fuentes al tanto de la negociación, Crexell y Carambia no habían confirmado este fin de semana si estarán presentes en los plenarios del miércoles. Sin ellos dos, el oficialismo no podría perder ninguna otra firma y necesita que Lousteau y Kueider al menos ayuden con dictámenes de minoría.

No se descarta que los radicales también presenten disidencias: los borradores no incluyen algunos de sus reclamos, como el de garantizar rutas no comerciales de Aerolíneas Argentinas y oficinas del Correo Argentino, empresas que se propone privatizar. El gobierno tampoco acepta eliminar la cuota sindical en forma compulsiva, otro de los reclamos radicales.

Kueider pidió un larguísimo pliego de condiciones para dictaminar y aún no respondió si lo conformaban los borradores. No todas estaban incluidas.

Santa Cruz, decisivo

Carambia exigió cambios en casi todos los capítulos de la ley ómnibus y está dispuesto a presentar dictamen de minoría. No confirmó si lo hará aún sabiendo que con esa decisión habilite el despacho del Gobierno.

El bloque Santa Cruz lo completa Natalia Gadano. Son dos votos claves en el recinto y, como explicó Letra P, Guillermo Francos creyó tenerlos cerrados con su acuerdo por la continuidad de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio.

El gobernador Claudio Vidal le avisó que no tenía control sobre ambos. Una versión en el Senado era que el Gobierno se comprometía a retomar la construcción de las represas hidroeléctricas en Santa Cruz, a cargo de una empresa China. Sería un gesto geopolítico y una forma de conseguir votos.

Francos visitará el Senado este martes a las 13 para reunirse con las autoridades de bloque y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Además de confirmar si están los votos para dictaminar, habrá un poroteo por capítulo, para saber cuál puede caerse. No será una reunión fácil.