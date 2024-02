Los 16 gobernadores que integran el bloque dialoguista compuesto por Juntos por el Cambio (JxC) y el peronismo no kirchnerista quieren que el presidente Javier Milei los convoque para la semana próxima a discutir el nuevo pacto fiscal. La presión conlleva un gesto de buena voluntad y una advertencia: por un lado, mandarían a la tropa legislativa a votar por la positiva en general, pero no lo harán en la votación en particular del proyecto ley ómnibus sin tener el compromiso del primer mandatario de un encuentro con el tema fiscal como prioritario.