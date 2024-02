A diferencia de la ola de calor, las negociaciones entre el presidente Javier Milei y los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) más los peronistas no kirchneristas por los artículos que deben votarse por separado de la ley ómnibus comenzaron este lunes con temperaturas bajo cero. No hay, ni habría en el corto plazo, una convocatoria formal del ministro de Interior, Guillermo Francos , para discutir el paquete fiscal que el Gobierno retiró del Congreso y la reversión de Ganancias. Con amenaza latente de veto ante cualquier cambio en el debate del articulado que se viene, como la coparticipación del Impuesto PAIS, la fecha que propone la Casa Rosada para invitar a las provincias es marzo. Muy lejos en el calendario financiero de los mandatarios.

"El paquete fiscal aclaramos que se iba a debatir recién en las sesiones ordinarias. No vamos a correr detrás de lo que quieren los gobernadores", le dijo a Letra P una fuente nacional al tanto de las negociaciones. Milei, Francos, el subsecretario de Relaciones Parlamentarias, Omar de Marchi, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entienden que los mandatarios provinciales buscan "tirar de la soga" en una discusión de poder. No obstante, el grupo de negociadores oficial descree que tengan margen para no apoyar los artículos en particular de la ley ómnibus.