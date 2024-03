Legislador de Chubut por La Libertad Avanza acusó a Manuel Adorni de mentir

LIBERTARIOS VS. FEDERALES

"Las fiestas populares son organizadas por las comunas y municipios. No hubo financiamiento del gobierno provincial en ninguna de ellas", aclaró Casal , quien integró la lista libertaria en la provincia patagónica e ingresó a la legislatura en 2023.

Estimado @madorni . A cada mentira que realice, le voy a contestar con una verdad. Soy legislador de Chubut, elegido en la lista de @JMilei . Las fiestas populares son organizadas por las comunas y municipios. No hubo financiamiento del gobierno provincial en ninguna de ellas pic.twitter.com/j1uJsaxIQe

"No les gustó que la Justicia nos haya dado la razón y ahora Chubut es el enemigo por sus fiestas populares donde no vive nadie y está llena de guanacos. Pensaron que no nos sabríamos defender, pero nos defendimos todos juntos", remarcó Torres ante la Legislatura.

“El vocero, que no me acuerdo el nombre, nos cancherea. Los pobladores del interior se levantan mucho más temprano que esos porteños que se ríen de los nombres de nuestras fiestas populares, que son identidad y dinamizan la economía", chicaneó el mandatario patagónico.