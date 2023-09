En ese TEG, deben anotarse las elecciones del próximo 17 de septiembre en Alta Gracia y Las Varillas , a las cuales el oficialismo concurre con expectativas disímiles. En la ciudad del Tajamar, la elección parece juzgada , con los caciques Facundo y Marcos Torres haciendo los deberes e incluso levantando el perfil de cara a la disputa interna partidaria pos “socios fundadores” del cordobesismo. Las Varillas es otro mundo. Ubicada en el fértil departamento San Justo y con una población 18.000 habitantes y reviste especial atención, el 17 de septiembre acudirá a las urnas con boleta única. Boleta que no tendrá el sello de Hacemos Unidos por Córdoba .

El dato no es menor. Se trata de la ciudad de nacimiento de Manuel Calvo , vicegobernador y legislador electo, además de ser uno de los referentes de la llamada Generación X, de dirigentes de más de 45 años. De yapa, San Justo es territorio llaryorista por excelencia. Junto a la Capital y Roque Sáez Peña fueron los departamentos en donde el sanfrancisqueño hizo parte de la ajustada diferencia ante Juez. El resto de la provincia , Llaryora tiene que empezar a mandar "fueguitos" para poder matchear.

En este contexto, el bajo perfil de la segunda autoridad provincial en la campaña no deja de llamar la atención, más allá de que algunos dirigentes ligados a su espacio trabajan “a titulo personal” para la candidatura de la concejal Cecilia Baldrich (Somos Las Varillas). “El que está es el PJ, no Hacemos por Córdoba. No se inscribió la alianza. Baldrich hizo la campaña sin la visita de ningún referente”, señalaron a Letra P, aunque la dirigente asegura que trabajará en equipo con Llaryora.