La apuesta del intendente que arribó a la Municipalidad para suceder a su hermano, Facundo, en 2019, consiste es contener a la totalidad del peronismo a sabiendas de la ausencia de un espacio integrado por referentes relacionados con el todismo, hoy Unión por la Patria. Después de muchas idas y vueltas, esa novedad se terminó de confirmar al filo del cierre de listas. Allí se conoció que Saieg, quien ocupó el Ministerio de Seguridad durante la última gestión de José Manuel De la Sota y hoy integra el lote de dirigentes peronistas distanciados de Juan Schiaretti , no presentará lista para competir en la ciudad que gobernó entre 2011 y 2015. Tampoco habrá boletas que contengan a los espacios kirchneristas “puros”. El cordobesismo de la cabecera del departamento Santa María ve un terreno fértil para avanzar hacia una reelección segura .

La información de que Saieg no sería de la partida se conoció cerca de las nueve de la noche del lunes, el día en que vencía el plazo presentar la nómina de candidatos y candidatas. El legislador había inscripto la alianza Unión por Alta Gracia por lo que se descontaba una lista que defienda esa identidad que mixtura al primer Unión por Córdoba con el armado nacional de Unión por la Patria .

Alrededor de las 20.30, cuando la expectativa se concentraba alrededor de los nombres, apareció fue un comunicado. Allí se señalaba que la agrupación había tomado la decisión de “no ser parte” del proceso electoral y se intentaba correrle el cuerpo al sinnúmero de versiones que avizoraron acuerdos y pactos a espaldas del electorado.

“Queremos expresar que no nos sentimos limitados ni condicionados de manera alguna por un proceso electoral, porque nuestra verdadera motivación no está en obtener un cargo político, sino la de continuar trabajando por el bienestar de los vecinos de nuestra querida Alta Gracia”, dice en ese sentido el último punto de un comunicado. También advierte que “Unión por Alta Gracia nació como expresión de trabajo social y político, que pretende superar no sólo las diferencias ideológicas y sectoriales, sino también las coyunturas eminentemente electorales”.

WhatsApp Image 2023-08-15 at 10.49.52.jpeg

En lo concreto, Marcos Torres buscará afianzar su liderazgo en uno de los bastiones del peronismo en el interior provincial y trabajar en tándem con su hermano, que ya tiene asegurada su banca en la Legislatura de cara a la renovación generacional del cordobesismo, que el propio Llaryora nombra como “nuevo partido cordobés”.

Torres tiene 39 años, llegó a la intendencia en el mejor momento del schiarettismo en el centro del país, y se prepara para un segundo mandato que espera arrancar superando la interna que en el 2019 puso en riesgo su arribo a la intendencia. Había ganado las PASO con una diferencia de 12 puntos, pero el estallido de la interna a raíz de la división peronista generada por la irrupción del Frente de Todos en el escenario nacional le jugó una mala pasada y apenas logró imponerse por poco más de dos puntos en las generales. A su favor, ahora, se salteará el primer escollo, ya que a propuesta del Ejecutivo que comanda, el Concejo Deliberante eliminó las PASO dos años atrás.

Juntos, separado

También a favor de las intenciones de Torres jugará la división de Juntos por el Cambio. Casi presa de la interna nacional que se definió a favor de Patricia Bullrich el pasado domingo, el espacio presentará dos listas. Por un lado, la UCR, el juecismo y el Partido Laborista participará de la elección desde la lista de Alta Gracia Crece, que lleva como candidata a la deloredista Amalia Vagni, acompañada por el representante laborista Gustavo Rossi.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCv-Lco4tvH7%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABAHMO8bqeGeSTxQC8W7tuWa8cYrjRY1wzYbrjGwkaCvbRn38XHaJA0wZBxG1UHFVUyCcnZA9iu6FpCaB8c92Op9yQMUMWUKpP2uw7mbq2WMDvkZBOqKfPKE1QTDGU08JqnZAX8hjxMqSfZBJZBHKYnyZCoczknWdTwZDZD View this post on Instagram A post shared by Gustavo Rossi (@moro_rossi)

A ese frente, que el fin de semana se hizo cargo de la fiscalización para el espacio de Horacio Rodríguez Larreta, se opone otra oferta bullrichista que lleva el nombre de Juntos por Alta Gracia y postula a Ricardo González y Marcelo Cammisa, hombre de Ricardo López Murphy, para vice. La novedad que transversaliza la propuesta respecto al armado nacional es que de espacio también participa la Coalición Cívica.

En la ciudad también habrá una lista libertaria, representada por el Partido Demócrata y La Libertad Avanza, con Darío Cuffa como candidato a intendente y María Eugenia Cantú como vice; mientras que Encuentro Vecinal Córdoba postula a la fórmula integrada por Juan Ruarte Moyano y Verónica Sueldo. La lista de candidatos cierra con los aspirantes de Unión Popular Federal, encabezados por Víctor Hugo Moreyras y Paola Irusta.