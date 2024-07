Las señales de Javier Milei para la Fase 2 del plan libertario

Aquejada por una gripe evidentemente incapacitante Victoria Villarruel no acudió a Tucumán . Afortunadamente, más allá de lo brutal de sus efectos, la enfermedad resultó breve porque no impidió que ayer, apenas diez horas después, la vice apareciera radiante en el desfile militar por el 9 de Julio.

Si de disciplinamiento se trata, hay que reparar en que después de mayo vinieron junio, julio y nuevas enseñanzas sobre cómo funciona el poder en la Argentina: un sí no siempre es un sí, así como un no tampoco es siempre un no.