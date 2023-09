Con una campaña de amplio despliegue territorial y focalizada al extremo con la que busca “no dejar ni un cabo suelto”, el intendente de Morón y referente de Nuevo Encuentro, Lucas Ghi, busca revertir la derrota de Unión por la Patria (UP) en el distrito. Juntos por el Cambio (JxC) ganó y le sacó dos puntos de distancia (36-34). Apunta a crecer con la participación de aquellos electores de barrios humildes que no fueron a votar en las PASO, el padrón de extranjeros y una fuerte campaña territorial en la que los desembarcos “espontáneos” para dialogar con vecinos y vecinas son parte clave. En su equipo creen que las medidas económicas tomadas por el ministro-candidato Sergio Massa tendrán fuerte impacto en la comunidad moronense de clase media que estará alcanzada por el beneficio del no pago de Ganancias.