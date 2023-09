El candidato a intendente de Hurlingham por Unión por la Patria (UP), Damián Selci , camina rumbo a la victoria en octubre: el oficialismo duplicó en votos a la suma obtenida por los precandidatos de Juntos por el Cambio (JxC). Sin embargo, el candidato amarillo Lucas Delfino no se rinde y busca los votos que le faltan en la grieta que dejó abierta la interna furibunda que lideraron el intendente Juan Zabaleta -derrotado en la interna- y el dirigente que quedó representando al oficialismo.

En el equipo de campaña de Delfino están convencidos de que gran parte de los votos que fueron a Zabaleta no optarán por el dirigente de La Cámpora. “Hubo votantes nuestros que nos reconocían que iban a votar a Zabaleta para que no ganara el candidato de La Cámpora. Juanchi tuvo once puntos de corte de boleta, ahí vamos a ir a buscar los votos”, explican. “No va a ser fácil” lograr una victoria, aunque “tampoco imposible”, dicen. Los envalentona la escasa diferencia de votos que hubo entre ambos precandidatos peronistas: fue 28% a 25%, una diferencia de unos tres mil votos en un universo de 53 mil y pico. Hay “votos históricos” que no votarán por Selci, insisten en JxC.