Larreta insiste con ampliar JxC: "No creo en los líderes mesiánicos"

El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta , aprovechó para festejar el batacazo opositor en San Juan, donde fue a celebrar la victoria del gobernador electo Marcelo Orrego, parar insistir con su idea de ampliar la coalición, sumando como antecedentes también los triunfos en Neuquén y San Luis. El resultado de las tres elecciones provinciales, cree el jefe de Gobierno porteño, lo posicionan mejor de cara a la interna que tiene por delante contra la titular en uso de licencia del PRO, Patricia Bullrich . Antes Letra P, el aspirante remarcó los antecedentes como prueba de una estrategia ganadora, al tiempo que apuntó contra los personalismos: "No creo en los líderes mesiánicos".

- Es un triunfo también del concepto de sumar, de ampliarnos. Orrego viene de otro espacio político, con (el senador peronista) Roberto Basualdo y estamos trabajando junto a ellos ya hace varios años, uniéndonos, intercambiando ideas, aunando posiciones. Es una muestra más de cómo ampliando y sumando podemos ganar. Es el camino para ganarle al kirchnerismo y de cambiarle la vida a los argentinos. De eso se trata, acá no es cuestión de cambiar de gobierno, es cambiar de gobierno para cambiar la vida de la gente, para recuperar la seguridad, para recuperar el valor del salario y la jubilación, para eso tenemos que dar vuelta a su mar.

- Confirma que es el camino, para ganar y sobre todo para poder cambiar y transformar la Argentina necesitamos ampliar, ser más. Obviamente es con gente con la que uno coincide en sus valores, como Marcelo, a él lo conozco mucho, hace años venimos trabajando juntos, compartimos visión, proyectos. Ese el camino para poder cambiar la Argentina, para que los argentinos vuelvan a vivir en paz, para que los argentinos terminen con este flagelo de la inflación que les come el bolsillo, el salario, tenemos que estar juntos y tenemos que ampliarnos. Es el camino y lo vengo diciendo hace muchos años, es lo que yo creo, es mi convicción.

- ¿Es de alguna forma un triunfo personal de su postura dialoguista?

- Es un triunfo de todo un equipo, yo no creo en los personalismos, no creo en los líderes mesiánicos, es una visión de lo que la Argentina necesita. Marcelo coincide con nosotros. Más allá de lo que yo diga, él fue muy claro y contundente en su discurso, que él es un tipo de consenso, de diálogo, habló que va a ser el gobernador de todos los sanjuaninos, estuvo muy bien en el discurso, yo me siento muy identificado con él.