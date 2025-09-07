La vigilia de La Libertad Avanza: silencio y olor a derrota en el búnker que espera a Javier Milei

Sebastián Pareja y el CM Iñaki Gutiérrez llegan al búnker de La Libertad Avanza, en Gonnet (Foto: AG La Plata).

A casi dos horas del cierre de los comicios, el búnker de La Libertad Avanza (LLA) emite señales de derrota: cautela y hermetismo en la dirigencia mileísta frente a los primeros guarismos que llegan al salón Vonharv.

A diferencia de lo que sucede en el búnker de Fuerza Patria , donde la militancia ya copa el lugar blandiendo banderas argentinas, en Gonnet no hay mística ni seguidores libertarios.

Los funcionarios que esperan la llegada del presidente Javier Milei están en silencio, mientras se multiplican los rumores sobre un triunfo del peronismo en la Primera sección y en la Tercera, las dos regiones que forman el conurbano y, juntas, amontonan más de diez millones de personas habilitadas para votar.

A diferencia de lo que sucedió en el búnker de LLA en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, donde mientras esperaban a Manuel Adorni funcionarios y militantes hablaban con los periodistas, en Gonnet reina el silencio.

Hasta pasadas las 18, el búnker libertario permanecía cerrado y blindado por un fuerte operativo de seguridad y la clausura de un perímetro de dos cuadras a la redonda . Del dispositivo participan Casa Militar y efectivos de fuerzas federales que protegen un predio que le gusta mucho al presidente Javier Milei : en ese lugar cerró un congreso partidario y protagonizó un acto político.

búnker LLA 2 La prensa, afuera del búnker de La Libertad Avanza, pero bien atendida.

Santiago Caputo y Sebastián Pareja, adelantados

En las afueras del búnker, al que ya habían arribado el asesor Santiago Caputo y el armador bonaerense karinista Sebastián Pareja, además del CM Iñaki Gutiérrez, espera una nutrida guardia de periodistas de medios nacionales y extranjeros, de la que participa Letra P.

A seis kilómetros y medio de ahí, el búnker de Fuerza Patria, armado en el hotel Grand Brizo, en el corazón del centro platense, ya mostraba el color de la militancia, que esperaba por el gobernador Axel Kicillof, todavía reunido con parte su gabinete.

Esperan a Javier Milei

Mientras se especulaba con la posible presencia del Presidente, el Gobierno confirmó minutos después de las 19 que Milei saldrá de Olivos por vía terrestre alrededor de las 20 y que estará presente en el búnker violeta para esperar los resultados. Además, estará acompañado por su hermana Karina, todavía en el centro de atención por el escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).