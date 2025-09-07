ELECCIONES | BUENOS AIRES

La vigilia de La Libertad Avanza: búnker cerrado y blindado a la espera de Javier Milei

Fuerte operativo de seguridad en el salón de Gonnet donde la tropa libertaria aguarda los resultados. Vallas a dos cuadras. La prensa, afuera, pero hay café.

Pablo Lapuente
Por Pablo Lapuente
Al cierre de esta nota, a las 18.30, el búnker que montó La Libertad Avanza en el salón VonharV, un exclusivo salón de eventos de la localidad de Gonnet, en las afueras de La Plata, permanecía cerrado y blindado por un fuerte operativo de seguridad y la clausura de un perímetro de dos cuadras a la redonda.

Del dispositivo participan Casa Militar y efectivos de fuerzas federales que protegen un predio que le gusta mucho al presidente Javier Milei: en ese lugar cerró un congreso partidario y protagonizó un acto político.

búnker LLA 2
La prensa, afuera del búnker de La Libertad Avanza, pero bien atendida.

La prensa, afuera del búnker de La Libertad Avanza, pero bien atendida.

Santiago Caputo y Sebastián Pareja, adelantados

En las afueras del búnker, al que ya habían arribado el asesor Santiago Caputo y el armador bonaerense karinista Sebastián Pareja, además del CM Iñaki Gutiérrez, espera una nutrida guardia de periodistas de medios nacionales y extranjeros, de la que participa Letra P.

A seis kilómetros y medio de ahí, el búnker de Fuerza Patria, armado en el hotel Grand Brizo, en el corazón del centro platense, ya mostraba el color de la militancia, que esperaba por el gobernador Axel Kicillof, todavía reunido con parte su gabinete.

