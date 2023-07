La UTA ratifica el paro de colectivos para este viernes

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández , ratificó el paro de colectivos que comenzará esta medianoche y se extenderá por 24 horas, en el sector de corta y media distancia. “En la empresa que se paga, se sale a trabajar y el que no paga, no saldrá a tomar servicio", afirmó.

"En la empresa que no pague lo que se acordó, desde esta noche no saldremos a trabajar y no habrá servicios. Estamos esperando que las empresas paguen todo lo acordado, sino no saldremos a partir de las 0 horas de mañana", dijo el representante gremial a Télam.