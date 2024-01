La Unión Cívica Radical ( UCR ) debe resolver un dilema en 2024 que marcará su destino durante los próximos años: si es socia u oposición al presidente Javier Milei , quien no permite una tercera posición porque no está dispuesto a negociar la letra chica de sus medidas de Gobierno .

La incomodidad de las principales figuras de la UCR se debe además a que, siendo un espacio árbitro en las votaciones del Congreso, no siempre podrá tomar posiciones ambiguas. En la última semana del año, las autoridades del partido hicieron una cumbre por Zoom para debatir cómo salir de la encerrona. Debatieron Martín Lousteau , gobernadores y jefes legislativos.

Quedaron claras algunas directrices. De mínima, ratificaron que podrán marcar algunas diferencias mientras el Gobierno no tenga una crisis con sus votantes, pero no enfrentarlo a todo o nada. El problema es que, si Milei se niega a negociar, anula la avenida del medio. “Nuestro votante es antikirchnerista y votó a La Libertad Avanza en el ballotage. No podemos quedar del otro lado ahora”, explicó a Letra P un referente legislativo radical.