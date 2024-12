La UCR evalúa apoyar la expulsión y Edgardo Kueider queda al borde de la destitución

El Senado analiza la expulsión de Edgardo Kueider

El destino de Edgardo Kueider, el senador de Provincias Unidas que está detenido en Paraguay por haber querido ingresar a ese país 200 mil dólares sin declarar, pende de un hilo: el bloque UCR del Senado evalúa apoyar el pedido de expulsión que impulsa Unión por la Patria. Se opondrían a la suspensión, promovida por Victoria Villarruel y el resto de la oposición.

El cambio de postura de la UCR se debió a una entrevista de Javier Milei en el streaming Carajo, donde dijo que había que expulsar a Kueider "como una rata". "No lo vamos a defender nosotros", plantearon algunos radicales y obligaron al jefe de la bancada, Eduardo Vishi, a revisar los números. También pesó el pedido de desafuero para detenerlo que dispuso la jueza Sandra Arroyo Salgado. Sin su banca, no sería necesario tratarlo. Por el mismo motivo, el PRO también podría avalar la expulsión, mientras que Villarruel, al cierre de esta nota, no daba el brazo a torcer. Negaba que hubiera llegado el expediente de la jueza, que debería tratarse si el senador no pierde su banca.

Como el proyecto de expulsión se votará en primer término, si se alcanzan los dos tercios Kueider será expulsado y no se llegará a considerar la iniciativa de Luis Juez (PRO) y Ezequiel Atauche (LLA), que proponen suspender al senador hasta el 1 de marzo, a la espera de información de la justicia paraguaya.

En ambos casos se necesitan dos tercios y con 68 presentes, serían 46 votos. Unión por la Patria tiene 32 (no volvió del Vaticano Gerardo Montenegro), pero ya anunció que votará la expulsión Guadalupe Tagliaferri, del PRO. En UP no descartan que la mayoría del PRO se eche atrás y avale la expulsión. Los 12 radicales, de apoyar esa moción, faltaría un sólo aval para echar a Kueider.

Las miradas también están puestas en los partidos provinciales, como la rionegrina Mónica Silva, el santacruceño José Carambia y la dupla de Misiones (Sonia Rojas Decut y Oscar Arce).

Edgardo Kueider, de salida Como anunció Letra P, en UP tienen decididos no apoyar la suspensión de Kueider si la expulsión no prospera y, en ese caso, denunciar a Villarruel de complicidad con quien fue aliado del oficialismo hasta la semana pasada. Su origen es peronista e ingresó al Senado por el Frente de Todos en 2019. Se mantuvo en el bloque hasta 2023 y si es echado, lo reemplazará Stefanía Cora, de La Cámpora. Ese es el motivo por le que la vicepresidencia prefiere la suspensión o la licencia, que el senador pidió este lunes. Hasta ese día, la idea el oficialismo era pasar el debate la comisión de Asuntos Constitucionales junto a un proyecto para suspender a Oscar Parrilli, de UP, por sus procesamientos judiciales. LLA pidió incorporar el expediente a la sesión de este miércoles, pero no llegó a votarse. El cambio de agenda fue el martes, cuando Juez se negó a qudar como protector de Kueider y exigió quitarle su banca de alguna manera. Hubo acuerdo con Villarruel y el resto de los bloques dialogusitas en avanzar con una suspensión hasta el reinicio de las sesiones ordinarias, pero sin UP no hay chances de que lleguen a los dos tercios. De hecho, el bloque conducido por José Mayans podría retirarse de la sesión y dejarla sin cuórum, para luego denunciar complicidad con Kueider de sus colegas.

