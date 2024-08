La teoría del caos en la Argentina de Javier Milei

"No le hemos pedido nada al Gobierno. Le ofrecimos nuestra colaboración para que el cambio vaya adelante y podamos liberar a los argentinos de un Estado que aplastó a la sociedad", dijo, como si ese desprendimiento fuera cierto. ¿Le habrán creído todos, incluidos los senadores que quedaron en offside al votar por una vez a favor de los jubilados y que ahora, se supone, deberían cuadrarse sin pudor ante el veto presidencial?

No sorprende que en ese contexto Horacio Rodríguez Larreta le haya dado una primera –módica– satisfacción a su ansiedad y lanzado una fundación que no tiene por ahora otros fines que generar visibilidad y narrativa de centro desarrollista, además de albergar a dirigentes que no le besan el anillo al ingeniero.