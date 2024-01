La tarifa de gas hace explotar contra Milei a los gobernadores de la Patagonia

“Yo le digo al Presidente que no tire más de la soga , porque es la Nación la que nos debe a nosotros y la que tiene que rendir cuenta con las provincias”, advirtió el chubutense Ignacio Torres , del PRO. “No voy a ser un gobernador sumiso ni me amedrenta una ‘picardía’ parlamentaria”, agregó este jueves a la tarde, al encabezar un acto de profesionalización docente en Rawson, en alusión al dictamen fantasma que el oficialismo logró obtener tras el plenario de comisiones de la Cámara baja, pero que circuló firmado y en blanco durante varias horas.

Torres envió un tiro por elevación contra la motosierra. “Nosotros no lo amenazamos con cortarle la llave del gas. Trabajamos y producimos y de cada 100 que aportamos, recibimos apenas 40 y nos tenemos que bancar que nuestras rutas nacionales sean un desastre, que los puertos estén destrozados. Encima nos vienen a decir que si no acompañamos, no vamos a ver un peso. Así no nos manejamos nosotros", lanzó.