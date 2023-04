La superpoblación de precandidatos le complica el armado territorial a Bullrich

La tarde de fines de marzo en la que Patricia Bullrich recorrió La Matanza por primera vez con sus tres candidatos a la gobernación -Néstor Grindetti, Joaquín de la Torre y Javier Iguacel- para dar una muestra de unidad y fortaleza política no salió como estaba previsto. No sólo porque los dirigentes bonaerenses se mostraron incómodos durante esa jornada en la que la exministra de Seguridad llegó 45 minutos tarde, sino porque desde esa fecha la indefinición respecto a las postulaciones a la gobernación comenzó a inquietar también a los dirigentes distritales que les responden, que no saben si se abrirán internas dentro del ala dura del PRO. Por ahora, muchos coinciden en que las ganancias son 100% para Diego Santilli, el postulante único de Horacio Rodríguez Larreta.