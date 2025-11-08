La Rioja: quién es Gino Visconti, el emprendedor libertario que puso en crisis al gobierno de Ricardo Quintela

La provincia ponía en juego dos escaños en la cámara baja, ambos en manos del oficialismo peronista. El frente Federales Defendamos la Rioja sólo pudo retener una, que quedó en manos de Gabriela Pedrali . La otra se la llevó Visconti, un joven emprendedor desconocido en el mundo de la politica que asumirá el 10 de diciembre su banca en Diputados y que arrasó en la capital, donde La Libertad Avanza se hizo fuerte.

Visconti es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de La Rioja . Además, hizo un máster en negocios en la Universidad de San Andrés . Es dueño de Guten Tag, un café de especialidad que tiene dos sucursales en la capital riojana. Hincha de San Lorenzo , se metió en política tras la irrupción de Javier Milei en la escena publica y muy rápidamente se convirtió en el segundo libertario riojano electo para la Cámara de Diputados. El primero fue el jefe del mileísmo en la provincia, el titular de la Camára de Diputados, Martín Menem .

En diálogo con Letra P , Visconti cuenta que siempre se interesó en el comercio porque le permetía estar cerca de la gente. Trabajó un año en un estudio contable y en 2016, luego de licenciarse, realizó un curso de café de especialidad. Al año siguiente viajó a Buenos Aires para aprender el oficio de barista.

"En ese momento, el café de especialidad no era una moda como ahora", asegura. Tras su regreso, abrió su primer local en la capital riojana. "Éramos mi hermana, un mozo y yo, pero con el tiempo nos fuimos expandiendo", comenta.

Recuerda la pandemia como algo "catastrófico". En ese momento, se las rebuscó haciendo delivery y hamburguesas. Sin embargo, juntó ahorros y abrió una segunda sucursal en La Quebrada, donde hoy funciona un polo gastrónomico. Con el tiempo, incorporó la distribución de café a otras tiendas.

San Andrés, China y el Congreso

"Cuando surgió Javier Milei me sentí muy identificado. Una línea de derecha, totalmente opuesta a la que tiene La Rioja", explica sobre su interés por el espacio libertario. Visconti fue unos de los jovenes que se acercó a las fuerzas del cielo riojanas conducidas por Martín Menem. "Empecé a involucrarme en la política, conociendo los desafíos que tiene meterse en la actividad en esta provincia", agrega.

La maestría en la Universidad de San Andrés lo posicionó como un referente entre la juventud libertaria local. Paradójicamente, una de las primeras acciones que lo tuvo como protagonista fue un viaje a uno de los paises más alejados del ideario anarcocapitalista: China. "Fue super enriquecedor. Viajamos con jóvenes de distintos partidos de Latinoamérica, de los que pude aprender distintas realidades", recuerda. "Quedé sorprendido por la cultura del trabajo que tiene China", agrega.

Embed - Gino Visconti on Instagram: "A vísperas de mi viaje a China, tuve el honor de reunirme con el Embajador Chino Wang Wei. Una experiencia única sin lugar a dudas. Ansioso de este viaje que emprenderé, representando a @lalibertadavanzaoficial , trabajáremos para nuestra amada Argentina "

Una de las primeras leyes que tendrá que abordar en la cámara baja será la reforma laboral. Visconti se apoya en su rol empresarial para llamarla "modernización". "Es necesario. Estamos atados a leyes de los 70 y el alto nivel de informalidad indica que algo está andando mal", indica. "Hay que beneficiar tanto al empresario como al empleado", propone.

Menemismo vs. quintelismo en La Rioja

En 2023, Quintela fue reelecto con 20 puntos de diferencia sobre Juntos por el Cambio. En 2027, de no mediar una maniobra del gobernador a partir de la reforma constitucional sancionada el año pasado, el "Gitano" no podrá competir por un tercer mandato. Sin la coalición cambiemista en cancha y con ese electorado absorbido por La Libertad Avanza, como sucedió el domingo 26, Martín Menem está posicionado como candidato a la gobernación.

Visconti no esconde su admiración por el sobrino del dos veces presidente de la Nación y exgobernador riojano Carlos Saúl Menem. "Todos trabajamos para que Martín sea el próximo gobernador de La Rioja", se envalentona. Bajo su ala, incluso, podría aspirar a la intendencia de la capital, donde La Libertad Avanza se impuso por más de 15 mil votos al oficialismo el 26-O. Sin embargo, no se apresura: "No tengo intenciones de pensar de acá a dos años. Soy muy nuevo en todo esto", asegura.

WhatsApp Image 2025-11-07 at 16.11.57 Gino Visconti junto a Martín Menem. Dos representantes liberarios de La Rioja en la cámara baja.

El diputado electo es crítico del oficialismo local. "En La Rioja, el 80% de la población depende de la administración publica. No hay posibilidad de crecimiento y todo depende del amiguismo político", denuncia. "Cada vez es peor y mas asfixiante: salarios bajos y amenazas a la oposición", agrega.

Visconti es esquivo a la hora de hacer comparaciones con los gobiernos de Menem, pero no duda en calificar al gobernador. "Yo era muy chico cuando gobernó el menemismo, pero es una locura lo que hace el quintelismo", asegura.