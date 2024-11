La Rioja: Martín Menem le pica el boleto a Ricardo Quintela y mira de reojo a 2027

Martín Menem se concentra en la Cámara de Diputados pero no le pierde pisada al día a día en La Rioja.

LIBERTARIOS VS. FEDERALES

En el entorno de Menem aseguran que el sobrino del expresidente no descarta volver a pelear por la gobernación cuando Quintela culmine su segundo mandato y ya no pueda aspirar a una reelección. Aunque con la Constitución riojana recientemente renovada ese último detalle quede todavía en suspenso.

Menem no tiene diálogo con el gobernador riojano, uno de los mandatarios que se planta con mayor distancia con la gestión libertaria. Luego de su aventura en el PJ, Quintela deberá volver a enfocarse en los problemas domésticos , sobre los que el presidente de la Cámara de Diputados pone el ojo cada vez que alguien le pregunta por su terruño.

El gobernador y el funcionariado provincial denuncian una baja en los recursos que les transfiere la Casa Rosada. Sin embargo, Menem dijo que entre enero y septiembre de 2023 los giros por la coparticipación alcanzaron los $181.480 millones, mientras que en el mismo período de este año la suma trepó a $567 mil millones. Es decir, explica Menem, un 215% más.

COPARTICIPACIÓN VS SALARIOS EN LA RIOJA. Te cuento cuánto aumentó la coparticipación que recibe la provincia. Déjame en los comentarios tu sector y cuánto te aumentaron el salario en igual período.

Buscando interpelar a los riojanos a través de las redes sociales, Menem pregunta por el aumento de salarios en ese período y afirma: “En la provincia, plata no falta. Está mal administrada y termina donde no tiene que terminar”. La referencia no es inocente.

En el entorno del presidente de la Cámara de Diputados afirman que esa discusión que marca el minuto a minuto del debate entre la Casa Rosada y la provincia es el tema que más le preocupa. Allí también deslizan la posibilidad de que, amparado en los Chachos, Quintela se esté guardando la plata para usar en la campaña del año que viene. “Si es que ya no la usó” en la gira que realizó para convertirse en presidente del PJ, picantean.

La proyección de Martín Menem

Al mismo tiempo, Menem mantiene un contacto permanente con los referentes territoriales con los que construyó el primer espacio que consiguió que La Libertad Avanza sea reconocido como partido político en todo el país. Esa es la identidad que defiende, privilegiando el perfil de outsider que catapultó a Milei y con el que se siente más identificado. Por fuera, claro, los diálogos con "la política tradicional" también existen, aunque son motorizados por Lule, su primo y ladero en el armado nacional libertario.

Con todo, no descarta volver a pelear por la gobernación dentro de tres años. Además de ser uno de los pocos candidatos que recibió el apoyo explícito de Milei en la campaña del año pasado, Menem fue el aspirante libertario que mayor porcentaje obtuvo en una elección provincial desdoblada. A nivel general, solamente Carolina Piparo (Buenos Aires) y José Jalil Colomé (Catamarca), consiguieron un mejor resultado, en ambos casos traccionados por la boleta presidencial de Milei.

Puntualmente en La Rioja, la boleta presidencial de La Libertad Avanza consiguió el 37,6% de los votos en la elección general de octubre y se impuso en el ballotage con el 53,7%, dejando relegado al peronismo de Quintela, que había amenazado con renunciar si Milei se convertía en el nuevo huésped de la Casa Rosada.

¿Dónde está la plata en La Rioja?

Pasó el tiempo, el gobernador no se fue y Menem fue ganando protagonismo a nivel nacional. A cargo de la conducción de la cámara baja y del armado territorial del oficialismo en todo el país, su proyección es vista de cerca por todo el arco opositor riojano que, como ya contó Letra P, no descarta confluir en un gran frente para enfrentar al peronismo.

Las elecciones 2025

Entre pasillos y pocillos, la rosca riojana tendrá su primera parada en la elección legislativa del año que viene. Todos los elementos ya mencionados dan a esa contienda un carácter de parteaguas que marcará el pulso de la última parte de la gestión Quintela.

El peronismo arriesgará las únicas dos bancas que se pondrán en juego y La Libertad Avanza, en su ambición de sumar representación para engordar el músculo legislativo del oficialismo, sabe que tiene todo por ganar en una de las batallas simbólicas cruciales que se dará el Norte Grande.